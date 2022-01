Dielheim-Horrenberg. (seb) "Horrenberg ist sehr gefragt": Das machten Ortsvorsteher Harald Seib, Alexander Wenning vom Bauamt und Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Ortschaftsratssitzung deutlich: Mehr als 360 Anfragen haben Dielheim zum Neubaugebiet "Neuwiesen" am Horrenberger Ortsrand erreicht. Dort, auf knapp 4,5 Hektar oberhalb des Norma-Markts, am Leimbach und beidseitig des verlängerten Neuwiesenwegs, sollen um die 60 Baugrundstücke ausgewiesen werden – kein kleines Gebiet, der Bedarf aber ist offensichtlich größer.

Von daher will man weiteren Wohnraum schaffen und insbesondere auch die Innenverdichtung wo immer möglich vorantreiben, damit der Flächenverbrauch sich in Grenzen hält – was der Klimaschutzmanager in der Vorlage der Gemeinde lobt, während er einige Anregungen zu Baustandards, Schutz vor Starkregen-Schäden und anderen Aspekten des Klimawandels gibt.

Nachdem man eine private Bauvoranfrage zur Bebauung eines rückwärtigen Grundstücksteils befürwortet und Details dazu geklärt hatte, diskutierte der Ortschaftsrat also zudem zwei Bebauungsplanverfahren: "Hofäcker" und "Am Eichbaum Nord".

In Horrenberg soll Wohnraum am feldseitigen Bereich der Straße Am Eichbaum entstehen. Foto: Pfeifer

"Hofäcker" liegt in Balzfeld, zwischen Dorfstraße und Leimbach, nahe der Kreuzung von Ortsstraße, Wiesengrund und Kreisstraße nach Tairnbach. Der Bebauungsplan wurde bereits beschlossen und soll die rückwärtige Bebauung der dortigen Grundstücke ermöglichen und steuern. Nach einer Neufassung des Baugesetzbuches ist es jetzt aber möglich, den Geltungsbereich des Plans zu vergrößern, nämlich bisher als "Außenbereich" geltende Flächen einzubeziehen, und das Ganze immer noch im beschleunigten Verfahren durchzuführen. Damit würde das "Hofäcker"-Gebiet bis an den Spielplatz und das Gelände des "R4"-Vereins heranreichen, "eine ansprechende Ortsabrundung" entlang existierender Grundstücksgrenzen, so Wenning.

Diese Chance auf mehr Wohnraum wollte sich der Ortschaftsrat nicht entgehen lassen und empfahl Gleiches auch einhellig dem Gemeinderat. Ebenfalls befürwortete man die schon zuvor erlassene Veränderungssperre auch für den erweiterten Geltungsbereich: Damit änderte sich zwar nichts an den gegenwärtigen Regelungen, Dielheim hätte aber die Kontrolle über die künftige Entwicklung des Gebiets. Alle Neuerungen bedürften dann der Zustimmung der Gemeinde, so Seib, nicht mehr nur der Wieslocher Baurechtsbehörde.

Am nördlichen Ortsrand Horrenbergs befindet sich das Gebiet "Am Eichbaum Nord": Es liegt an einer steilen, geschwungenen Straße oberhalb der Sparkassenfiliale an der Kreuzung von Ortsstraße und Hoffenheimer Straße, wo die Gemeinde bereits eine aufwendige Hangsicherung plant.

Die Bebaubarkeit der feldseitigen Grundstücke von der Am-Eichbaum-Kurve bis zur Kreuzung mit dem Birkenweg wurde bereits geprüft, von den Grundstückseigentümern kam ein positives Echo zu den Plänen, weiteren Wohnraum zu schaffen. Für die Gemeindeverwaltung wäre hier eine sinnvolle, ansprechende Abrundung des Siedlungsbereichs möglich: Der nahe Birkenweg ist bereits beidseitig erschlossen, das würde dann schlüssig weitergeführt. Elf Bauplätze für Einzelhäuser oder entsprechend mehr für Doppelhaushälften können geschaffen werden.

Viele Details bei diesen Bebauungsplanverfahren sind noch zu klären, das erwiderte die Verwaltung auch auf eine Bürgeranfrage eingangs der Sitzung. Ob die Öffentlichkeit etwa auf besondere Art informiert und beteiligt werden soll: Der Bürgermeister hatte Zweifel, dass eine Bürgerversammlung für alle Dielheimer Einwohnerinnen und Einwohner hierzu angebracht sei, zumal in Pandemiezeiten. Völlig offen sei auch, ob überhaupt und wenn ja, wie die Bürgerschaft Kosten für Erschließung, Kanalsanierung beziehungsweise -anschluss sowie Versorgungsleitungen mittragen soll.