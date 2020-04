Dielheim-Horrenberg. (seb) Eine gute Nachricht hatte Bürgermeister Thomas Glasbrenner für Horrenbergs Bürger gegen Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung, die zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln während der Corona-Krise in der Kulturhalle stattfand.

Nachdem die Postfiliale in Horrenberg Ende 2019 schließen musste, hatte die Gemeinde sich Glasbrenner zufolge intensiv bemüht, eine Lösung zu finden. Schließlich ist die Post verpflichtet, in einer Gemeinde oder einem Ortsteil dieser Größe mit einer Filiale präsent zu sein. Schwierig gestaltete sich allerdings die Suche nach geeigneten Räumen: "Wir haben viel ausgelotet, viele Gespräche geführt", doch ständig sei es an Anforderungen wie Barrierefreiheit sowie Platz für die Postdienstleistungen selbst, aber auch Aufenthalts- und weitere Räume fürs Personal gescheitert. In der Mühlstraße habe man nun ein geeignetes Gebäude gefunden, nicht exakt so groß, wie sich die Post vorstellt, so Glasbrenner, aber machbar. Die Übergabe erfolgt wegen der Corona-Krise unzeremoniell Ende April, ab Mitte Mai soll die Post in Horrenberg dann ihren Betrieb aufnehmen.

Seit Mitte der 1990er beschäftigt sich die Gemeinde mit der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben – namentlich für die Feuerwehr der Gesamtgemeinde. Erst seit 2014, so Glasbrenner, als die Landespolizei das Vorgehen koordinierte, kommt das Vorhaben voran, gestaltet sich aber immer noch nicht einfach: Ihm und Feuerwehrkommandant Günter Miksch zufolge gibt es nur zwei Anbieter überhaupt und auch nur wenige Fachfirmen für die eigentliche Installation. Mit großem Einsatz hat die Feuerwehr die Umstellung vorbereitet und die Angebote geprüft. Dafür dankten Rat und Verwaltung herzlich.

Für knapp 61.000 Euro vergab der Rat einhellig den Auftrag, rund 15.000 Euro mehr als geplant. Immerhin ist der Zuschuss der öffentlichen Hand von 6000 auf 7900 Euro gestiegen. Glasbrenner hob die Vorteile hervor, was Zusatzfunktionen wie Navigation und Positionsbestimmung, Verständlichkeit und Abhörsicherheit angeht. Die Altgeräte instandzuhalten hingegen, werde immer schwieriger, vor allem mangels Ersatzteilen.