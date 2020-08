Von Sebastian Lerche

Dielheim. "Wir wollen kulturell etwas bieten", von der Coronakrise sollen das öffentliche Leben, Geselligkeit und Unterhaltung nicht erstickt werden, hat man in Dielheim beschlossen. Und mit einem Hygienekonzept, aber auch gewissen Einschnitten, hat man den vierten "Dielheimer Herbst" möglich gemacht, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner, Organisator Andy Widder und Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, jetzt im Pressegespräch erläuterten. 2017 ins Leben gerufen, hat sich der Veranstaltungsreigen fest etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.

"Wir wollen, dass alle gesund bleiben, aber trotz allem Kunst und Kultur ermöglichen", so Widder. Vom 11. bis zum 27. September will man Livemusik, Lesungen, Begegnungen mit anderen Kulturen, Picknicks und leckeres Essen bieten. Natürlich hat das Organisationsteam stets im Hinterkopf, dass die Infektionszahlen wieder derart ansteigen könnten, dass solche Veranstaltungen ausgeschlossen sind. Aber mit den jetzt getroffenen Vorkehrungen zeigte man sich zuversichtlich, den aktuellen Vorgaben gerecht zu werden.

Andy Widder, Thomas Glasbrenner und Edgar Berlinghof (von links). Fotos: Pfeifer/Lerche

Dazu gehört leider eine Reduktion der zur Verfügung stehenden Sitzplätze beziehungsweise Eintrittskarten, wie Andy Widder ausführte. Reservierungen, unabhängig davon, ob der Eintritt frei ist oder nicht, sind erforderlich. Schlangen dürfen sich nicht bilden, also wurden die Veranstaltungsorte so ausgesucht, dass feste Ein- und Ausgänge definiert werden können. Platzeinweiser ähnlich wie im Kino empfangen die Gäste.

Überwiegend sind die Veranstaltungen im Freien, beispielsweise an der Tribüne im Sportpark Dielheim, auf Sportplätzen der DJK Balzfeld oder im Pfarrgarten der St.-Cyriak-Gemeinde. Widder hat nach eigener Auskunft den Wetterbericht fest im Blick und setzt darauf, dass es so heiter wird wie im letzten Jahr. Vor Ort wird nicht bewirtet, man kann sich eigene Speisen und Getränke mitbringen oder bis 24 Stunden vorher ein Vesper bestellen, das hingeliefert wird.

Andy Widder und Edgar Berlinghof machten die Komplexität der Planungen deutlich angesichts der Coronaregeln, die es gegenwärtig allen Veranstaltern, Kulturzentren, Zulieferern, Dienstleistern und natürlich den Künstlern schwierig bis unmöglich machen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Je nachdem, ob Fußballstadion oder kleine Theaterbühne, verschiebt sich die Grenze zur verbotenen "Großveranstaltung".

Der "Herbst" beginnt laut Widder mit einer musikalischen Lesung im Theater im Bahnhof, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird sie zwei Mal wiederholt. Der beliebte "französische Nachmittag" mit Boule und passendem Essen darf auch dieses Mal nicht fehlen. Den "italienischen Abend" auf dem "Hirschbuckel" gestaltet Entertainer Mario Ansaldo, Barboros Koc aus Freiburg bietet beim "türkischen Abend" im "Dilema Kebaphaus" Unterhaltung für jedes Alter, in "Freudensprungs Kaffeestadl" wird ein "American Barbecue" angeboten, ein Grillfest mit Musik. Ähnlich vielfältig dürfte der "Interkulturelle Sonntag" im katholischen Pfarrgarten Dielheim werden.

Mit dabei sind auch die in der Region bestens bekannten Bands "Gonzos Friends", "Lovebirds", "Coulord Rain" und "Cool Breeze", "Flugrost" aus Sinsheim, die Sänger und Songschreiber Jörg Schreiner und Olli Roth, außerdem die beliebten Sängerinnen Annalisse Walker und Indra Wahl mit Bands. Die DJK Balzfeld lädt zu zwei Picknicks mit Livebands auf ihr Sportgelände ein und der traditionelle Flohmarkt findet wieder auf dem Parkplatz des Norma-Markts in Horrenberg statt.

Zu den Mitveranstaltern zählen evangelische und katholische Kirchengemeinde, Arbeitskreis Asyl und Netzwerk "Engagiert in Dielheim" sowie die Musikschule Horrenberg-Dielheim. Für Andy Widder und Edgar Berlinghof ist es "ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag", Künstler und Kulturschaffende in derart schweren Zeiten zu unterstützen. Widders Ziel ist, Profimusiker "regulär zu bezahlen, nicht zu fragen, ob sie was nachlassen, das will ich nicht". Daher ringt man um Zuschüsse, ist allen Sponsoren dankbar und heißt Spenden der Zuschauer willkommen.

"Es ist gut gelungen", zeigte sich Bürgermeister Glasbrenner vom Konzept überzeugt: Einige Wochen lang habe man es reifen lassen, in drei Runden genau auf Gefahrenpotenziale geprüft, jetzt sei er froh, dass der "Herbst" nicht ausfalle.