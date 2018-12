Von Anton Ottmann

Dielheim. "Wir legen eine Falle, das wird das Beste sein, denn dieser kleine Kalle, fällt da bestimmt hinein", singen die Ratte (Annika Seidenglanz) und die Spinne (Tabea Hoffmann), die den König Kalle Wirsch (Finja Krieg, Johanna Straub) vom Thron der Erdmännchen stürzen wollen. Sie alle sind Figuren aus dem Märchen "Kleiner König Kalle Wirsch" von Tilde Michels, das unter der Leitung von Petra Kirsch und Pauline Ritz im Dielheimer Amateurtheater im Bahnhof erstmals aufgeführt wurde.

Die Geschichte, die bereits als Marionettenspiel der Augsburger Puppenkiste im Fernsehen gezeigt wurde, erzählt von einem geheimnisvollen Erdmännchen-Reich tief in der Erde, in dem der ungeschlachte und heimtückische Zoppo Trump (Niklas Stier) den König Kalle Wirsch zum Zweikampf auffordert. Da er sich aber keine Chance auf einen Sieg ausrechnet, will er zusammen mit der Ratte, der Spinne und seinen Gehilfen Dullo Trump (Nelly Greulich) und Tullu Trump (Paula Neuhaus) verhindern, dass der König rechtzeitig zum Zweikampf erscheint.

Aber schon der erste Versuch misslingt. In einem Spinnennetz gefangen, wird der König auf der Erde abgelegt, wo ihn die zwei Menschenkinder Max (Aaron Seidenglanz, Noah Wittmaier) und Jenny (Paula Wagner, Liah Ritter) finden, befreien und in die abenteuerliche Unterwelt begleiten. Mit der Wurzel Raxel kleingeschrumpft, kriechen sie durch enge Gänge, passieren die Schatten-Quelle, lassen sich von einem blinden Fährmann (Miray Sönmez), der ihnen böse will, über einen See rudern, besteigen eine Kohlehalde, die von einem Kohlenjuke (Maria Ritz) bewacht wird, werden im Rubinberg von Echosteinen in die Irre geführt und müssen schließlich gegen einen Drachen kämpfen. Unterstützt werden sie lediglich von Tutulla, der Fledermaus (Paula Schork), die ihnen in Geheimschrift Hinweise gibt, wie sie die Hindernisse überwinden können.

Die turbulente, aber gut verständliche Geschichte wartet mit einer Vielzahl überraschender Wendungen auf, die Spannung erzeugen und darüber hinaus alle Elemente eines guten Märchens enthalten: Tiere mit menschlichem Verhalten, die Guten kämpfen gegen die Schlechten, unüberwindlich scheinende Hindernisse werden mit List und nicht mit Gewalt überwunden und in vielen Szenen wird das Publikum direkt zum Mitleiden und zum Mitfreuen angesprochen.

So wundert es nicht, dass im Zuschauerraum sowohl lautes Seufzen als auch Lachen zu hören war. Die Theaterkids agierten mit großer Spielfreude und vollem Einsatz, da wurde diskutiert, gekämpft, gesungen und getanzt. Selbst einen Rap hatten sie zu bieten, von Charlotte Beurer und Paula Neuhaus getextet und komponiert. Genauso beeindruckend sind die Bühnenbilder, die rubinrot leuchtende Höhle, eine Kohlehalde und die brodelnde Lava. Selbst das Schrumpfen von Zoppo Trump am Ende des Stücks wurde sehr plastisch von der kleinen Emma Wittmaier und einer Handpuppe dargestellt.

Alle Akteure spielten neben ihrer Hauptrolle auch noch ein Erdmännchen, Echokugeln und Wrukas, glühend heiße Magma fressende Krieger. Genial wie sie zu viert in einem Boot über die Bühne schippern oder sich zu zweit in einem fantastischen Pappmaschee-Drachen fortbewegen.

Besonders erwähnenswert ist, dass alle Kostüme von den Kindern unter Anleitung der Theaterpädagogin Kirsch selbst angefertigt wurden. Nach nur einem halben Jahr Probe bringen die Kinder eine beeindruckende Leistung auf die Bühne und haben dafür in jeder Beziehung ein dickes Lob verdient. Kräftigen Applaus von den begeisterten kleinen und großen Zuschauern war ihnen auf jeden Fall sicher.

Info: Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Dezember, jeweils um 15 Uhr. Karten gibt es bei "Ihre Brille" in Dielheim, im Internet über www.theaterimbahnhof.com und an der Tageskasse.