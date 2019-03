Dielheim. (rö) Der Dielheimer Gemeinderat hat den Haushaltsplan fürs laufende Jahr bei zwei Enthaltungen (von Klaus Eberle und Heino Freund, beide CDU) verabschiedet, zudem einstimmig den Wirtschaftsplan fürs Wasserwerk. An den Zahlen hat sich gegenüber der Einbringung Ende Februar wenig geändert: In Dielheims Rekordhaushalt stehen sich Erträge von 19,8 Millionen Euro und Aufwendungen von 20,7 Millionen Euro gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen von 5,3 Millionen (vor allem in Schulsanierung, Kindergarten Balzfeld und Kanäle) ist bei planmäßigem Verlauf eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro vorgesehen, aus der Rücklage müssen 3,65 Millionen entnommen werden. Da auch eine Darlehenstilgung von 200.000 Euro geplant ist, wird der Schuldenstand bis Ende des Jahres von 1,5 auf 2,3 Millionen ansteigen, die liquiden Mittel gehen von 10,5 auf 6,9 Millionen zurück. Schon bei der Haushaltseinbringung hatte Kämmerer Tino Becker auf bis zum Jahr 2022 geplante Investitionen von über 26 Millionen Euro hingewiesen. Dann wäre die Rücklage nahezu vollständig aufgezehrt, die Verschuldung läge bei 13,5 Millionen.

Klaus Eberle richtete für die CDU seinen Blick auf die Investitionen, die den Haushalt prägen. Bei der seit Langem geplanten Sanierung der Leimbachtalschule sei es richtig gewesen, "die Zeit zu investieren und die Hausaufgaben zu machen". Dadurch habe man Fördermittel erhalten (1,7 Millionen), die Kosten fürs Ausweichquartier um 700.000 Euro, die fürs Schulhaus selbst von 14 auf 12 Millionen gesenkt. Beim erweiterten Balzfelder Kindergarten sei die Freude groß, dass er "dieses Jahr in Betrieb" gehe. Ohnehin habe man in den letzten zehn Jahren "sieben Millionen in die Kindergärten investiert, das ist schon ein Betrag", so Eberle. Er sprach künftige Projekte wie Schwimmbecken, Kultur- und Leimbachhalle an, die allesamt in die Jahre gekommen sind. Die in der mittelfristigen Finanzplanung dafür vorgesehenen zwei Millionen "werden nicht reichen". Geld müsse auch für Maßnahmen in die Hand genommen werden, die sich aus dem Gemeindeentwicklungskonzept ergeben, ebenso für Breitbandausbau und Digitalisierung. Man komme bei der Verschuldung an eine "Schmerzgrenze", deshalb gelte es "bei jeder Maßnahme zwischen Wünschenswertem und Machbarem zu unterscheiden".

Eberle erklärte in eigener Sache, dass er sich wegen der mittelfristigen Finanzplanung, die die Gemeinde "an den Rand der Handlungsfähigkeit" führe, bei der Abstimmung enthalten werde.

Trotz der wachsenden Verschuldung blicken die Bürgerinnen laut Ute Sendner "mit großer Zuversicht in die Zukunft", die Gemeinde sei "auf einem guten Weg". Für Umbau und Sanierung der Leimbachtalschule, ein "Leuchtturmprojekt", hätten sich die Bürgerinnen immer stark gemacht. Laut Ute Sendner haben die Verzögerungen "nun höhere Baukosten zur Folge", was leider Einsparungen "bei Material und Qualität" erforderlich mache. Im Kleinkindbereich habe Dielheim "seine Hausaufgaben gemacht". Einer Erhöhung der Kindergartengebühren "werden wir Bürgerinnen wie jedes Jahr nicht zustimmen". Dass mittelfristig weitere Investitionen in "wichtige kommunale Gebäude" wie Kultur- und Leimbachhalle anstehen, sei dem "über Jahre praktizierten Sparzwang und Sanierungsstau" geschuldet, so Ute Sendner, das "fliegt uns jetzt um die Ohren". Deshalb werden nach ihrer Meinung "Erhöhungen der kommunalen Steuern in Zukunft nicht ausbleiben und manche Freiwilligkeitsleistungen müssen auf den Prüfstand gestellt werden".

Jahrelang seien Ausgaben verschoben worden, jetzt stehe man "vor einem massiven Investitionsstau", sagte Markus Wodopia (SPD). Zu den Schwerpunkten seiner Fraktion zählten die Investitionen in Kinder und Jugendliche. Mit dem Ausbau der Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten werde "das Angebot der Gesamtgemeinde weiterhin attraktiver gestaltet". Zudem freue man sich, dass Sanierung und Umbau der Schule "endlich in Angriff genommen" werden. Aber auch weitere Gebäude seien "in die Jahre gekommen, da wird’s Zeit". Wodopia sprach auch Pflichtaufgaben wie Kanäle und Straßenbau an sowie weitere Maßnahmen, "die unsere Gemeinde zukunftsfähig und noch attraktiver machen". Insgesamt gelte: "Ohne die Menschen, die sich in unserer Gemeinde engagieren, wäre vieles nicht möglich."

Im Anschluss an die Haushaltsreden entspann sich eine längere, teils emotionale Diskussion. Während man aus CDU-Sicht durch die Verzögerungen bei der Schulsanierung 3,5 Millionen gespart hat (so Eberle), ist das für Josef Blum (SPD) "eine Milchmädchenrechnung". Ernst Hofstetter (CDU) warf den Bürgerinnen vor, von ihnen noch keine Vorschläge für Einsparungen gehört zu haben. Das rief den Widerspruch von Michael Goliath (Bürgerinnen) hervor. Man habe klar gesagt, dass Freiwilligkeitsleistungen auf den Prüfstand und Steuern erhöht werden müssten. "Hätten wir früher angefangen, hätten wir mehr Geld gespart", wiederholte er zur Schulsanierung die Sicht seiner Fraktion.

"Versäumnisse der Vergangenheit", sah Raimund Mack (Grüne), eine für die kommenden Investitionen "bewusst angelegte Reserve" dagegen Oliver Klempa (CDU), der mahnte: "Wir dürfen den Bogen nur nicht überspannen." Für Michael Schneider (CDU) hat man "zu wenig investiert, um die Gebäude zu unterhalten", deshalb dürfe man nach der Schulsanierung "nicht stehen bleiben". Am Ende stellte Bürgermeister Thomas Glasbrenner fest: "Wir drehen uns im Kreis, dass es nicht einfach ist, wissen wir alle."