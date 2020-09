Dielheim. (pol/mare) Am vergangenen Samstag gegen 13.45 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist an der Tairnbacher Hütte zwei Radfahrerinnen. Das berichtet die Polizei.

Die beiden Frauen im Alter von 61 und 68 Jahren waren mit den Fahrrädern auf dem Feldweg in Richtung Balzfeld unterwegs. Dabei wurden sie von einem Mann auf einem E-Bike überholt. Einige Minuten später sahen sie den Mann in Höhe der Tairnbacher Hütte am Feldweg sitzen. Er hatte die Hose und die Unterhose heruntergezogen, sodass die Genitalien sichtbar waren. Dabei rauchte er eine Zigarette und schaute die beiden Frauen an. Sie erstatteten daraufhin Anzeige beim Polizeiposten in Mühlhausen.

Der Mann war etwa 60 bis 70 Jahre alt, hatte graues, lichtes Haar und eine Halbglatze. Er trug ein weißes/kariertes Hemd und dunkelgraue Badeschlappen.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06222/662850 bei der Polizei in Mühlhausen oder außerhalb deren Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.