Dielheim. (seb) "In der Wasserversorgung sind wir sehr dynamisch unterwegs", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Damit erinnerte er unter anderem an die Umstellung auf die Mitversorgung mit Bodensee-Wasser und den neuen Hochbehälter in Horrenberg.

Bezüglich der Leitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung aber sah Dielheim sich mit Problemen konfrontiert, wie Glasbrenner darlegte. Der Wassermeister geht dieses Jahr in Ruhestand und bei den Bemühungen, einen "adäquaten Ersatz" zu finden, stellte sich zweierlei heraus: "Wassermeister sind rar gesät und stark nachgefragt", so Glasbrenner, und eine Gemeinde in Dielheims Größenordnung sei für Bewerber weniger attraktiv.

So machte die Verwaltung den Vorschlag, einen externen Dienstleister mit der Leitung der Wasserversorgung zu beauftragen. Im Eigenbetrieb selbst soll sich damit nichts ändern. Der Auftrag für zunächst zwei Jahre wurde einhellig für fast 300.000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben.

Heike Widder vom Bauamt erläuterte die Ergebnisse der Ausschreibung. Zwei Gebote trafen Mitte Februar ein und konnten gewertet werden, nachdem das zuständige Fachbüro das Gespräch gesucht hatte: Ein Gebot war nämlich, wie sie auf Markus Knopfs (CDU) Frage erläuterte, erheblich höher als das andere, bezüglich Aufwand und Stundenzahl musste eine Normierung erfolgen, um die Vergleichbarkeit zu erreichen. Glasbrenner ergänzte, dass die Ausschreibung selbst rechtens und korrekt gewesen sei – und letztlich habe sich an der Gebotsreihenfolge nichts geändert. Wie Klaus Eberle (CDU) und Josef Blum (SPD) anmerkten und Glasbrenner bestätigte, kann der Auftrag an diesen günstigsten Bieter verlängert werden, doch nach vier Jahren muss eine neue Ausschreibung erfolgen, ebenfalls europaweit.

Die Arbeiten für die Pflege der Grünflächen der Friedhöfe und Kindergärten vergab der Rat einstimmig für fast 32.000 Euro an die Lebenshilfe Wiesloch. Bisher konnte das der Bürgermeister in Eigenverantwortung vergeben, jetzt aber ist das Auftragsvolumen angewachsen und daher war der Rat zuständig. Neben Rasenmähen, Sträucher schneiden und Laubarbeiten ist nämlich das Entfernen von Wildkräutern auf Wegen von Hand oder durch ausschließlich mechanische Mittel dazugekommen, Chemikalien sind nicht mehr gestattet. Einerseits gab es Lob aus dem Rat für die Lebenshilfe und die sinnvolle Beschäftigung ihrer Klienten, andererseits wurde angemahnt, dass der Bauhof die Arbeiten regelmäßig überprüfen sollte.

Anschließend genehmigte der Rat Vereinszuschüsse: Für den Musikverein Dielheim gab es zum einen 240 Euro für einen neuen E-Bass mit Verstärker, die Summe entspricht den üblichen 20 Prozent der Kosten; zum anderen 628,91 Euro für den Umzug des Musikvereins ins Pfarrhaus. Letzteres sind die kompletten Kosten: Dass der Verein aus der Leimbachtalschule "ausziehen" musste, war schließlich, so Glasbrenner, den durch die Gemeinde gestarteten Sanierungsarbeiten geschuldet. Der Betrag wurde auch nicht abgerundet, wie nach Einspruch aus dem Rat entschieden wurde.

Die SG Dielheim erhielt 860 Euro für vier kippsichere Tore für den Jugendfußball. Der Gesamtaufwand von 4300 Euro wurde hier als förderfähig anerkannt, nachdem der Badische Sportbund einen Zuschuss wegen Geringfügigkeit abgelehnt hatte. Diese Tore dienen der Sicherheit, war man sich über die Notwendigkeit der Anschaffung einig. Auf Nachfrage aus dem Rat erklärte der Bürgermeister, dass die Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien so gut wie abgeschlossen sei und demnächst im Rat vorgestellt werde.