Dielheim. (RNZ) An der Landesstraße 612 wird zwischen Dielheim und Horrenberg ab Montag, 15. November, gebaut. Grund dafür sind Arbeiten am Entwässerungssystem. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mit. Dabei wird der Geh- und Radweg auf den Grünstreifen verlegt.

Demnach führt das Regierungspräsidium wohl bis voraussichtlich April 2022 die Arbeiten durch. Dabei wird der neben der Landesstraße unterirdisch liegende Stauraumkanal umgebaut und eine Entwässerungsrinne angelegt. "Die Arbeiten sind erforderlich geworden, weil die technische Einrichtung im Stauraumkanal erneuerungsbedürftig und das Straßenoberflächenwasser in diesem Bereich der Regenwasserbehandlung zuzuführen ist", heißt es in der Mitteilung.

In der anstehenden ersten Bauphase wird ein neuer Kanal verlegt und die technische Einrichtung im Stauraumkanal erneuert. Dazu muss der Geh- und Radweg auf den befestigten Grünstreifen verlegt werden. Bauphase eins wird voraussichtlich vier Wochen in Anspruch nehmen. Drei Bauphasen folgen, teils unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn der L612.

Über den weiteren Verlauf und dadurch entstehende Einschränkungen wird rechtzeitig in gesonderten Pressemitteilungen informiert. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 550.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.