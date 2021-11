Sein letzter Gottesdienst in der Pfarrkirche Balzfeld: Pfarrer Rudolf Grammetbauer wurde gemeinsam mit den Pfarrangehörigen in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Helmut Pfeifer

Von Paul Körner

Dielheim-Balzfeld. Ob der Totensonntag im weltlichen Kalender, der Ewigkeitssonntag in der Evangelischen Kirche oder der Christkönigsonntag bei den Katholiken: Die Namensgebung ist unterschiedlich und dennoch handelt es sich um den gleichen Sonntag, mit dem stets eine Woche vor dem 1. Advent das Kirchenjahr endet. In der Pfarrei Heilig Kreuz Balzfeld ging damit dieses Jahr auch eine lange Ära priesterlichen Wirkens zu Ende. Nach 27 Jahren nahm dort Pfarrer Rudolf Grammetbauer in zwei feierlichen Gottesdiensten Abschied, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Nach 27-jährigem Engagement wurde Pfarrer Rudolf Grammetbauer verabschiedet. Foto: Helmut Pfeifer

Die Messen fanden sowohl in der Pfarrkirche Balzfeld als auch in der Filialkirche Horrenberg statt. Musikalisch begleitet wurden die Gottesdienste von dem Ensemble "Nova Cantica" unter der Leitung von Martin Ritz und dem Ensemble "Jovic".

Für Grammetbauer war es an diesem Tag ein Herzensbedürfnis, im Beisein seiner Pfarrangehörigen in würdigem Rahmen "abzudanken". Er blickte auf die Anfänge seiner Balzfelder Dienstzeit zurück, die er von Plankstadt kommend als Fügung Gottes bezeichnete. Und es fügte sich schnell und gut, wie der nunmehr "alte" Pfarrer auch in einem Vorwort zum Abschied schrieb: "Großartige Menschen durfte ich als Seelsorger entdecken und wunderschöne Erfahrungen machen, und dabei das Schönste erleben, was es für einen Priester gibt: zusammen mit anderen lebendige Kirche sein."

Dabei zeigte sich Grammetbauer sehr dankbar für einen großen Schatz positiver, engagierter und aufbauender Menschen in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz, die ihn als Priester besonders gestärkt hätten, um seiner vorrangigen Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums und der Sakramentenspendung gerecht zu werden.

Manche Last habe es für den Priester aber auch zu tragen gegeben – letztendlich habe er aber mehr zurückbekommen, als er investieren konnte, besonders von seinen beiden Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro und seiner Haushälterin im Pfarrhaushalt. In der Vergangenheit sorgten viele Helfer bei wechselnden Feiern in den Pfarrsälen für ein lebendiges Gemeindeleben. Zu den eindrucksvollen Gottesdiensten trugen die beiden Kirchenchöre bei, während die Messfeiern durch viele Ministranten immer jugendlich geprägt waren.

Grammetbauers Abschied gestaltete sich schwieriger als gedacht und war geprägt von viel Wehmut. In seiner Rede zitierte Harald Seib, Sprecher des Gemeindeteams Balzfeld/Horrenberg, Friedrich Schiller, der einmal sagte: "Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich." So waren die Dankesworte gegenüber dem scheidenden Pfarrer auch von Schmerz geprägt, der aber nur zeigt, wie wohltuend Grammetbauers priesterliche Arbeit für die Gläubigen vor Ort war – auch in der Sorge gegenüber alten, kranken und trauernden Menschen.

Bei seinen Predigten wurde das Evangelium immer sehr zeit- und lebensnah ausgelegt, ohne Scheu vor gelegentlich klaren Worten in Glaubensfragen, auch gegenüber Jugendlichen, die er und die ihn alle sehr schätzten. So sprachen die beiden Oberministranten Nils Maier und Michael Steinbächer von einem "klasse" Pfarrer und "super" Lehrer, der mit vielen Freizeitaktivitäten zur positiven Jugendarbeit beitrug.

Für ein gutes kollegiales Miteinander innerhalb des Teams der Seelsorgeeinheit Wiesloch/Dielheim dankte die Gemeindereferentin Judith Maier-Ortseifen. Als Vertreter der Gemeinde Dielheim würdigte Bürgermeister Thomas Glasbrenner das fast 27-jährige Engagement von Pfarrer Grammetbauer. Er sei stets für seine Gemeindemitglieder da gewesen und habe sie in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit abgeholt. Dabei habe er sich um deren spirituelles, aber auch um deren irdisches Wohl gekümmert.

Bekanntermaßen leiste die Kirche aber nicht nur geistlichen Beistand, sie habe die ganze Existenz der Menschen im Blick, so der Bürgermeister. Ihre karitativen Einrichtungen sind Glasbrenner zufolge für die Gesellschaft unverzichtbar. Das Gleiche gelte auch für soziale und kulturelle Einrichtungen, wie das Ludwig-Englert-Haus, wo schon seit Jahren eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommune praktiziert werde. Mit der Pflanzung eines Ehrenbaumes will die Gemeinde als Dank und Anerkennung noch lange an das Wirken des Seelsorgers erinnern.

Nach dem Gottesdienst durften sich die Pfarrangehörigen persönlich beim Stehempfang im Ludwig-Englert-Haus verabschieden. Mit auf den Weg gab es viele Geschenke und gute Wünsche zum Neubeginn, während sich der MGV Konkordia Balzfeld mit Dirigent Felix Weber in eindrucksvoller Weise gesanglich verabschiedete.