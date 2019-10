Dielheim. (rö) Der Dielheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die erste Änderung des Bebauungsplans "Breitwiesen-Aschenbach, Teil-Nord" beschlossen. Wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner bereits zu Beginn auf die Nachfrage eines Anwohners ausführte, sei der bisherige Bebauungsplan "fehlerhaft" gewesen. So seien im Gewerbegebiet "nur nicht störende Betriebe zulässig" gewesen, für den Bürgermeister "in sich ein Widerspruch".

Dementsprechend habe auch die Baurechtsbehörde keine Grundlage gesehen, Genehmigungen für Neubauten zu erteilen. "Wir haben allen Beteiligten Rechnung zu tragen", sowohl den Anwohnern im direkt benachbarten Mischgebiet als auch den Betrieben im reinen Gewerbegebiet, die ebenfalls ein Recht auf Schutz hätten, so der Bürgermeister.

Mit dem neuen Bebauungsplan wird unter anderem geregelt, dass die Lärmwerte der im Gewerbegebiet angesiedelten Betriebe tagsüber 60 dB nicht überschreiten dürfen, nachts gelten 45 dB als Obergrenze. Die Betriebe hätten die Verpflichtung, diese Richtwerte einzuhalten, machte Glasbrenner deutlich. "Ich denke, wir haben eine gute Lösung ausgearbeitet", sagte er. Genau das hatte ein Anwohner angezweifelt, der sich zu Beginn der Sitzung zu Wort meldete. Er befürchtete Überschreitungen der Lärmwerte und appellierte an den Gemeinderat, keine Entscheidung zu treffen, "bevor nicht die Fragen zur Geräuschkulisse geklärt sind".

Außerdem monierte der Mann, dass laut Sitzungsvorlage "ein Dialog mit den Anwohnern" geführt worden sei, er selbst aber nicht gewusst habe, dass er betroffen sei. Dazu erklärte der Bürgermeister, es habe eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde gegeben, man könne bei einer Bebauungsplanänderung "nicht anfangen, einzelne Personen anzuschreiben".

Für die Überprüfung möglicher Überschreitungen der Werte sei die Baurechtsbehörde zuständig, erklärte er auf eine weitere Frage. Bernd Ebert (Mühle Ebert) sagte aus Unternehmersicht: "Wir werden uns an die Regelungen halten, die das Gesetz vorgibt." Wichtig sei, "dass klare Verhältnisse geschaffen werden".

Klaus Eberle (CDU) sah alle Argumente für die Planänderung bereits vom Bürgermeister angesprochen und erteilte ebenso die Zustimmung seiner Fraktion wie Josef Blum für die SPD. Mit der Änderung werde der Bebauungsplan "wieder rechtssicher hergestellt", so Blum.