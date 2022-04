Dielheim. (pol/rl) Seit Mittwoch wird der 17-jährige Ben G. aus Dielheim vermisst. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Er wurde zuletzt beim Verlassen seiner Wohnanschrift gesehen. Ben G. befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Als weiterer möglicher Hinwendungsort kommt der Großraum Speyer (Rheinland-Pfalz) infrage.

Der vermisste Ben G. aus Dielheim. Foto: Polizei

Er ist 1,70 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat braune strubbelige Haare sowie braune Augen und trägt eine Brille.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat alle seine bekannten Hinwendungsorte überprüft und fahndet nach dem Vermissten. Bisher wurde er nicht gefunden.

Wer Ben G. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, kann die Polizei unter der 0621/174-4444 erreichen oder auch die Polizeinotrufnummer 110 wählen. Zudem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.