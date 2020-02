Rauenberg. Mit ihrem inzwischen 15. Kappenabend hatte die Interessensgemeinschaft Winzermuseum erneut einen durchschlagenden Erfolg. Der neu gestaltete Pferdestall mit Parkettboden und kleiner Bühne bildete den idealen Rahmen für das jährliche Großereignis, das schon kurz nach Bekanntwerden wieder restlos ausverkauft war. Gemäß der Redensart "Jedem Narr gfällt sei Kapp" zeigten sich die Besucher mit den unterschiedlichsten Kopfbedeckungen und sorgten damit für eine bunte Kulisse.

Museumsleiter Jochen Kyek begrüßte die große Schar der bestens gelaunten Gäste. Zum Auftakt durfte natürlich das von Kornelia Rößler getextete Rauenberger "Woilied" nicht fehlen, zumal zwischenzeitlich eine große Zahl der Narren den Text kennt und kräftig mitsingt. Gerd Sautner und Wolfgang Rößler, die mit ihren selbstverfassten Liedern schon zur festen Größe beim Kappenabend geworden sind, heizten mit zwei Liedern über das Hören, Vergessen und schlecht Sehen im Alter und einem Schnellkurs im Rauenberger Dialekt die Stimmung weiter an. Übersetzt wurde unter anderem der Satz "wie du willst", der im Rauenberger Sprachgebrauch einfach "wit wit" heißt.

Danach war die Bühne frei für eine außergewöhnliche Gerichtsverhandlung, bei der es um Alimente ging. Christa Schäffner als Richterin nahm die persönlichen Daten des von Ludwig Schäffner gespielten Angeklagten auf, der vermeintlich stumm auf seiner mitgebrachten Tuba beispielsweise die Frage nach seinem Beruf mit dem Lied "Das Wandern ist des Müllers Lust" beantwortete. Die beiden sorgten mit ihrem Frage-Antwort-Spiel für die ersten Lachsalven. Der Museumschor mit Renate Schneider, Kornelia Rößler, Natascha Maasen, Mechthild Vogel, Karin Sautner, Renate Rößler und Bianca Illa setzte sich nach der Melodie von "Am Fuß vom Mannaberg" mit Standort und Namen der neuen Skulptur der "Zigarrenmacherinnen" auseinander. Dem Aussehen nach, so ihr Fazit, sind die beiden Mädchen krank und sollen erinnern an die früher an dieser Stelle vorhandenen Praxis von "Doktor Brand". Außerdem sind sie, so lange kein Name gefunden ist, "auf alle Fäll die zwei von der Bushaltestell".

Dem Original zum Verwechseln ähnlich kamen jetzt in Gestalt der Zigarrenmacherinnen Kornelia Rößler und Bianca Illa zu Wort. Sie verstanden nicht, warum sie vors Rathaus und nicht vor die frühere Zigarrenfabrik gestellt wurden. Ihre Mutmaßungen darüber sorgten für regelrechte Lachsalven. Beispielsweise erlebten sie bereits in der ersten Woche den Einbruch im gegenüberliegenden Pfarrhaus und wurden als wichtige Zeugen von der Polizei verhört und anschließend in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Seit sie neben der öffentlichen Toilette ihren Standort haben, wird diese nicht mehr genutzt, denn sie vermitteln den Eindruck, dass diese besetzt ist.

Annemarie Bender aus Rettigheim schilderte ihre Bewerbung zur Weinkönigin und erntete tosenden Applaus. Der Wohnungssuche des Bürgermeisters und den dabei gemachten Erfahrungen nahmen sich dann Gerd und Wolfgang in einem Liedbeitrag an. Einen weiteren Höhepunkt kündigte auf humoristische Art mit einem lachenden und einem weinenden Auge Bürgermeister Peter Seithel an. Er ahnte schon, dass der nachfolgende Redner nur wenig Gutes über seine Verwaltung sagen würde. Er wisse, dass der aufmerksame Zeitungsleser großes Interesse an der Kommunalpolitik und den Handlungen der Regierung habe und zwischenzeitlich auch noch die Rauenberger Rundschau aufs Korn nehme.

Auf seine ihm eigene, unverwechselbare Art hat es Wolfgang Rößler dann, ohne eine Miene zu verziehen, wieder geschafft mit seinen unglaublichen, aber zumindest im Kern wahren Geschichten das Publikum zu faszinieren. Hauptthema des Jahres war für ihn zweifelsfrei der Klimawandel. Die Feststellung, dass ein Mensch 230 Kilogramm CO2 im Jahr ausatmet und eine mögliche CO2-Steuer von 60 Euro pro Tonne im Gespräch ist, hat zur Folge, dass das Ausatmen den Bürger künftig 20 Euro kostet und die Geringverdiener sich plötzlich das Schnaufen nicht mehr leisten können. Begeistert waren die Narren von seinem Vorschlag, dass, wenn alle Rauenberger sich einen ganzen Tag entlang der Gemarkungsgrenze zu Mühlhausen aufstellen und zum Ausatmen einen Schritt nach vorne gehen, Rauenberg den Umweltpreis und Mühlhausen ein Fahrverbot und einen strengen Verweis erhält. Zum Verhältnis von Jung und Alt meinte er: "Gibsch ihne Haus und Geld, wolle sie net ihr Haus isoliere, sondern des Geld in de Urlaub investiere".

Danach ließ der Museumschor einen Apfelbaum zu Wort kommen. An allen städtischen Obstbäumen wurden Zettel mit der Aufschrift "pflück mich" angebracht. Die Frage, was passiert, wenn die unteren Äste abgeerntet sind, beantworteten die Sängerinnen mit dem Vorschlag, dass dann "die owerre nach unne ghängt werre". Ein Novize in der Person von Bernhard Hammes zeigte sich unzufrieden über den Umgang der Kirche mit aktuellen Themen und brachte einige nicht immer ernst gemeinte Reformvorschläge. Danach betrat als Ministranten verkleidet noch einmal der Museumschor die Bühne und sang mit Unterstützung von Nadine Kapourgatzidis nach der Melodie von "We will follow him" eine eigens geschriebenen humoristischen Text, ehe zum Abschluss Gerd Sautner das vom Publikum lautstark geforderte Lied "Isch de Gerd do" sang.

Im Anschluss bedankte sich die Schlosseigentümerin Ingrid Schinz bei allen Akteuren und Helfern im Hintergrund für dieses anspruchsvolle und unterhaltsame Programm. Sie äußerte die Bitte, auch in Zukunft mit solchen Veranstaltungen für ein lebendiges Museum zu sorgen.