St. Leon-Rot. (RNZ) Der Schock sitzt bei der DLRG St. Leon tief, wie Christoph Probst berichtet. Am vergangenen Samstag gab es einen Todesfall am St. Leoner See, als ein 52 Jahre alter Mann während einer Wasserski-Fahrt in eine Notlage geriet und trotz umgehend eingeleiteter Reanimation noch vor Ort verstarb. Während die Polizei sich zurückhaltend äußerte und erst noch genau ermitteln will, ob es ein medizinischer Notfall oder ein Sturz war, vermutet die DLRG einen Herzinfarkt.

Doch das war erst der Anfang einer Reihe von Ereignissen, die die DLRG in Atem hielten: Am vergangenen Sonntag kam es nämlich erneut zu einem Badeunfall am St. Leoner See. Ein zirka 30 Jahre alter Mann hatte laut DLRG das Bewusstsein verloren und ging unter. Dank der sofortigen Reaktion eines DLRG-Rettungsschwimmers konnte der junge Mann zügig aus dem Wasser gerettet und an Land erfolgreich reanimiert werden.

Der Rettungsschwimmer war durch eine junge Frau auf den Notfall aufmerksam gemacht worden, die glücklicherweise in unmittelbarer Nähe war. Selbst konnte sie ihm nicht helfen, berichtet Probst, "aber sie tat das einzig Richtige in dieser Situation: Sie rief um Hilfe". Der Rettungsschwimmer war in kürzester Zeit vor Ort und fand den 30-Jährigen in rund zwei Metern Tiefe. Noch im Wasser, während er ihn in Richtung Ufer transportierte, begann der Rettungsschwimmer mit der Wiederbelebung durch Atemspende. "Es zählt jede Sekunde, wenn es darum geht, einen Menschen mit dem dringend benötigen Sauerstoff zu versorgen", erklärt Probst.

An Land übernahmen DLRG-Sanitäter die Reanimation per Herz-Lungen-Wiederbelebung: Nach knapp zwei Minuten kam der Patient wieder zu Bewusstsein und konnte wenig später in stabilem Zustand an den eintreffenden Rettungsdienst übergeben werden.

Doch das war immer noch nicht der letzte Einsatz für die Retter, wie Christoph Probst mitteilt: Zeitgleich betreuten weitere DLRG-Helfer nämlich eine junge Frau mit starken Kreislaufproblemen und eine dritte Person, die auf einen Insektenstich allergisch reagierte: Zur Verhinderung eines sogenannten anaphylaktischen Schocks, der lebensbedrohlich werden kann, hatte die Person sich selbst mit einer Adrenalin-Spritze behandelt. Für beide wurden auf Anraten des anwesenden Notarzts weitere Rettungswagen angefordert.

Die DLRG St. Leon ist jedes Wochenende am St. Leoner See präsent. Der See ist groß und unübersichtlich, ein solches natürliches Gewässer ist nicht mit einem Frei- oder Hallenbad zu vergleichen. Hat ein Schwimmer Kreislaufprobleme im Wasser, bleibt ihm selten noch Kraft zu winken oder um Hilfe zu rufen, warnt die DLRG. Wer im See schwimmen geht, sollte sich des Risikos bewusst sein, dass jederzeit etwas passieren kann. Grundsätzlich empfiehlt es sich – besonders bei den aktuell heißen Temperaturen – ausreichend zu trinken und den Körper langsam an das kühle Wasser zu gewöhnen, rät Probst. Außerdem ist es ratsam, nicht allein ins Wasser gehen und beim Schwimmen möglichst in Ufernähe zu bleiben.

Update: Montag, 10. August 2020, 16.14 Uhr

St. Leon-Rot. (RNZ/rl) Ein 52-jähriger Mann starb bei am späten Samstagvormittag in St. Leon-Rot. Gegen 11 Uhr bemerkten Zeugen an der Wasserskianlage des St. Leoner Sees, einen im Wasser treibenden Körper. Mehrere Mitarbeiter der DLRG brachten den 52-Jährigen an Land und versuchten ihn zu reanimieren. Leider ohne Erfolg. Gegen 12 Uhr starb der 52-Jährige, der laut Polizeibericht aus Waldbronn stammen soll.

Foto: Einsatz-Report 24

Die Todesursache ist noch unklar. Möglich sind ein Unfall, ein Sturz oder ein medizinischer Notfall. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt. Nach Untersuchung der Wasserskianlage hat die Polizei einen technischen Defekt oder ein Verschulden der Betreiber ausgeschlossen. Die Anlage wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem weiteren Badeunfall. Zeugen sahen, dass ein Schwimmer im See untergegangen war und retteten ihn kurz darauf aus dem Wasser. Erneut rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Auch die Feuerwehr und die DLRG waren alarmiert.

Diesmal ging der Zwischenfall glimpflich aus: Wie der Notarzt vor Ort mitteilte, soll es der Person den Umständen entsprechend gut gehen.

Info: Sachdienliche Hinweise zum Geschehen am Samstag erbittet die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

Update: Sonntag, 9. August 2020, 17.45 Uhr