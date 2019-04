Von Florian Volke

Wiesloch/Walldorf. Über viele Jahre war das Osterwochenende für mich wie eine große Choreografie. Von Gründonnerstagabend bis Sonntagabend lief immer das gleiche Schema ab: Ich besuchte einige Gottesdienste zu für mich untypischen Uhrzeiten, verbrachte am Karfreitag Stunden der Besinnung im Wald. Aß Ostern mehr Eier als sonst in einem Monat und war immer mit meinen Freunden beim riesigen Osterfeuer, das Traktoren aufgeschoben hatten.

Florian Volke, Jahrgang 1987, stammt aus Erwitte (NRW), einer Kleinstadt zwischen Dortmund und Paderborn. In der Jugend hat er sehr viel in der christlichen Jugendarbeit mitgearbeitet und darin selbst Leitungsfunktionen bekleidet. Studium in Bochum (ab 2007) und Heidelberg (ab 2012). In Heidelberg hat er viel Jugendarbeit im CVJM geleistet. Es folgte das Vikariat in Neckargemünd (ARCHE), seit März 2018 Pfarrer in Walldorf. Foto: Pfeifer

Und immer ging es, egal bei welchem Wetter, zum Schwimmen in den nahegelegenen Stausee. Das Osterwochenende war eine verrückte Zeit. Alles war anders, der Stil und die Uhrzeit der Gottesdienste ebenso wie die Freizeitgestaltung und mein Schwimmverhalten. Die Osterwochenenden meiner Jugend waren "verrückt". Verrückt, in dem Sinne, dass es so anders war als die Routinen und Abläufe meines normalen Alltags. Und ich glaube, dass das kein Zufall war, sondern dass der Grund darin lag, dass Verrücktes perfekt zu Ostern passt.

Ostern ist auch "verrückt". Ostern ist anders als alles andere, was wir sonst im Alltag erleben. Denn im Leben gewinnen normalerweise die Starken und die Schwachen stehen auf der Verliererseite. Im Leben hat früher oder später der Tod, das Lebensende, das letzte Wort. Im Leben werden die ausgegrenzt, die nicht so viel leisten können wie die, die es schaffen, sich immer weiter selbst zu optimieren und so das Letzte aus sich herauszuholen, um im Job, am Strand oder im Netz zu brillieren.

Im Leben hat die keine Perspektive mehr, die viel gewagt und doch nicht gewonnen hat. Im Leben ist der am Start, der sich nimmt, was er kriegen kann, und zuallererst schaut, wo er selber bleibt. Im Leben sind Menschen gefangen, sei es in den Routinen am Arbeitsplatz, in schlechten Ehen oder in Minen, in denen Handy-Rohstoffe für die sogenannte "erste Welt" gefördert werden.

Meist gelingt es mir, dass ich all das übersehe und relativ zufrieden durch mein Leben gehe. Doch dann gibt es immer wieder Momente, in denen ich nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens stehe. Misserfolge, schlechte Nachrichten, Gespräche mit Menschen oder Dokumentationen machen mir immer wieder deutlich, wie dunkel das Leben für mich und meine Mitmenschen sein kann; wie sehr wir alles versuchen, um davor die Augen zu verschließen.

Ostern ist anders als das, was wir nicht wahrhaben wollen und doch oft erleben müssen. Ostern ist die Befreiung von dem, wovon ein Ausbruch unmöglich scheint. Ostern ist das Beste, was die Bibel zu bieten hat. Ostern ist ihr Mittelpunkt und durch die "Osterbrille" ergeben ihre Worte Sinn. Ostern bedeutet, dass unser grauer Alltag Gott nicht egal ist, sondern dass er in den Lauf der Welt eingreift und ihre starren Abläufe sprengt. Es bedeutet, dass Gott den Starken ihren Sieg nimmt, die die Schwachen aus der Welt drängen wollen, und die Schwachen durch seine Kraft zum Sieg führt. Es bedeutet, dass Gott dem Tod nicht das letzte Wort überlässt, sondern dass er aus dem Tod neues Leben schafft.

In der Auferstehung von Jesus stellt sich Gott hinter die guten Neuigkeiten, die Jesus den Menschen erzählt hat. Wenn Menschen diese Neuigkeiten (mund)tot machen wollen, gibt Gott ihnen eine Stimme. Diese Stimme erzählt von Gottes Liebe zu jedem von uns. Eine Liebe, die keine Gegenleistung braucht. Diese Stimme spricht davon, dass Menschen sein dürfen, wie sie sind; dass sie sich nicht zu Höchstleistungen am Rande des Burn-outs verbiegen müssen, um irgendwem zu gefallen. Sie erzählt davon, dass wir auf andere schauen können und ihnen geben, weil Gott uns schon gegeben hat. Kurz: Die Schlagzeile von Ostern sagt: "Hab keine Angst. Jesus lebt und ihr (alle) sollt auch leben."

Ostern ist wirklich verrückt, es ist wirklich anders. Und wenn ich meine eigenen Zeilen lese, scheinen sie zu schön, um wahr zu sein. Sie klingen wie eine Utopie von einer anderen, besseren Welt. Ich glaube, diese bessere Welt kann ein Stück schon im Hier und Jetzt wahr werden. Es kann langsam beginnen wie eine Osterglocke, die durch die lebensfeindliche Eisschicht bricht, weil sie tief in sich drin sicher ist: Auch wenn das Eis noch alles bedeckt, es wird schmelzen und dann kommt das Leben zurück.

Ostern ist verrückt, es ist so anders. Weil es auf etwas zeigt, was noch nicht ist und irgendwann kommen wird. Ich mag meine verrückten Osterwochenenden meiner Jugendzeit, weil sie mir in ihrer Andersheit ein Vorgeschmack darauf waren, dass irgendwann Gott alles anders machen wird - und ich kann, wie die Osterglocke im Eis, jetzt schon ein bisschen damit anfangen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein "verrücktes" und gesegnetes Osterfest.