Malsch. (oé) 2018 war ein Jahr der Wetterextreme. So hat es sieben Wochen lang vom 1. September bis 24. Oktober 2018 in Malsch praktisch keinen Tropfen geregnet - mit der einzigen Ausnahme eines Gewitters am 23. September, bei dem 16 Liter auf den Quadratmeter fielen - der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Dies war genauso einmalig wie die hochsommerlichen Temperaturen bis in den Herbst hinein. An vier Tagen im September erreichte das Thermometer die 30-Grad-Marke, an 16 Tagen lagen die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad.

So etwas hat der Malscher Leo Spieler noch selten erlebt. Seit 22 Jahren beobachtet der mittlerweile 82-Jährige das Wetter in seiner Heimatgemeinde und zeichnet die Messdaten akribisch auf. Jeden Tag um 7.30 und 17 Uhr werden die Tiefst- und Höchsttemperaturen gemessen.

Den Regenmesser im Garten leert er zweimal täglich um 8 und 18 Uhr, und das nun schon seit 1997, "seit rund 8000 Tagen", wie Leo Spieler ein wenig stolz anmerkt. Damit begonnen hat der Ehrenringträger der Gemeinde und ehemalige Gemeinderat "ganz spontan", wie er erzählt, einfach um "das gefühlte Wetter vom tatsächlichen unterscheiden" zu können. Inzwischen verfügt er über einen enormen Datenschatz, der ihm fundierte Aussagen erlaubt. Dabei hat er schon den Eindruck "dass sich was ändert beim Wetter" und auch in Malsch die Erderwärmung spürbar wird.

Zum Beispiel bei den Kälteperioden. Die längste Frostphase hat es vom 14. Dezember 1996 bis zum 18. Januar 1997 gegeben - 35 Tage mit Temperaturen zwischen minus 1 und minus 13 Grad. Dass das Thermometer zweistellige Minusgrade anzeigte, kam in der Dekade von 1997 bis 2006 noch deutlich häufiger vor als in der Dekade danach. In der ersten Periode fiel das Thermometer fünfmal auf minus 12 Grad, zwischen 2007 und 2018 nur noch zweimal und die Kälte nahm insgesamt ab. "Hier kann man einen Trend feststellen", findet Leo Spieler.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Schneefall. Auch hier waren die Schneemengen übers Jahr gesehen in den letzten vier, fünf Jahren deutlich unterdurchschnittlich. Besonders schneereiche Winter gab es 2005 mit insgesamt 130 Zentimeter Schnee und 2010 mit sogar 154 Zentimeter (wobei die Schneehöhen natürlich aufsummiert sind).

Interessant ist auch ein Blick auf die Regenmengen. Das regenreichste Jahr in den Aufzeichnungen Leo Spielers war 2002 mit 1030 Liter pro Quadratmeter, dicht gefolgt vom Jahr 2000 mit 934 Litern auf den Quadratmeter und 2001 mit 928 Litern. 2016 waren es dann noch einmal 887 Liter pro Quadratmeter. Absolut regenreichster Monat der beiden vergangenen Jahrzehnte war der August 2006 mit sage und schreibe 235 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. "Das ist eine fast schon tropische Menge", sagt der Malscher Wetterkundler. Zum Vergleich: Im August 2018 waren es gerade einmal 36 Liter. Und es gab sogar Monate, da fiel kein einziger Tropfen vom Himmel: im April 2007 zum Beispiel oder im November 2011. Da steht in Leo Spielers Aufzeichnungen jeweils die Zahl null.

Mit seiner exponierten Lage am Fuße des Letzenbergs, der ersten Erhebung am Ostrand der Rheinebene, ist Malsch ein idealer Standort, um Wetterphänomene zu beobachten, wie diese Schauerwolken, die am Nachmittag des 18. März über Malsch hinwegzog. Foto: Helmut Pfeifer

Das Jahr mit dem geringsten Niederschlag war allerdings nicht 2018, wie man zunächst vielleicht vermuten könnte, sondern 2015 mit lediglich 555 Litern pro Quadratmeter. Doch war da der Regen einigermaßen gut übers Jahr verteilt, ganz anders als 2018, als allein im Januar und Dezember 40 Prozent der gesamten Jahres-Regenmenge fiel. Ohne diese beiden "Ausreißer" wäre die Regenbilanz 2018 noch schlechter ausgefallen als ohnehin schon: So fiel in Malsch im vergangenen Jahr zwischen 13. Juni und 14. Juli ebenso kein Tropfen vom Himmel wie zwischen dem 10. und 23. August. Dafür war es heiß: Der Juni 2018 zählte sieben Tage mit 30 oder 31 Grad, im Juli waren es 13 Tage mit Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad und im August sogar 14 Tage. Der heißeste Tag in Malsch der letzten 20 Jahre war indes der 11. August 1998 mit 37 Grad (wie gesagt: gemessen um 17 Uhr in sonnengeschützter Position Richtung Nord-Ost). Auch im Juli 2006 und im August 2015 gab es Tage mit 36 Grad Hitze.

Zwei extreme Wetterereignisse sind Leo Spieler besonders in Erinnerung geblieben: der Jahrhundertsturm "Lothar" vom zweiten Weihnachtsfeiertag 1999, bei dem sich der Schaden in Malsch zum Glück in Grenzen hielt, "so gefährlich es auch aussah"; und der Hagelsturm mit Gewitter am 20. Juni 2002, als die Temperatur von 32 Grad um 13 Uhr auf nur noch 20 Grad um 17 Uhr fiel und um 16 Uhr ein Inferno begann mit großen Hagelkörnern, die mit solcher Wucht vom Himmel stürzten, dass Weingärten und Obstanlagen verwüstet wurden und auch Rollläden, Autos und Treibhäuser Schaden nahmen. Damals fielen binnen weniger Stunden 18 Liter Regen pro Quadratmeter. Was das beutet, macht Leo Spieler an einem Rechenbeispiel deutlich: Wenn es in 24 Stunden 26 Liter auf den Quadratmeter regnet, dann sind es 176.000 Kubikmeter auf der Malscher Gemarkung - etwa so viel wie der ZWL in einem Jahr an Frischwasser nach Malsch liefert.

Info: Wer Leo Spielers Wetterdaten nachlesen will, kann dies tun: Sie hängen im Schaufenster von Immobilien Hirzmann in Malschs Hauptstraße aus.