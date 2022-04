In der Astoria-Halle in Walldorf lehrt der Deutsch-Indische Freundeskreis traditionelle Tänze wie den Bharatanatyam. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Walldorf. Silicon Valley oder das kleine Walldorf? Das war in den 1990ern eine klare Sache für Ashwin Reddy Yeddula und viele weitere junge Menschen aus Indien. Wer sich für die Business-Seite der Software-Entwicklung interessierte, wandte sich dem einen großen Player zu, "damals gab es einen richtigen Hype um die SAP", erinnert sich Yeddula, heute der Vorsitzende des Deutsch-Indischen Freundeskreises.

Der 46-Jährige lebt mit seiner Frau und zwei Kindern, 16 und zehn Jahre alt, in Walldorf und leitet bei SAP ein Team, das die Vermarktung von Software-Produkten in Nordeuropa übernimmt. Er stammt aus dem südindischen Hyderabad, besuchte eine Privatschule, erwarb den Bachelor in Chemie-Ingenieurwesen und den Master in Computer-Science. Mit 22 Jahren zog er nach Deutschland.

Mathematik ist in Indien eine seit Urzeiten hochgeachtete Kunst und für viele führt davon ausgehend der Weg weiter in die IT – und in den 1970ern und 1980ern vor allem nach Kalifornien. Nachdem Englisch neben Hindi eine offizielle Amtssprache in Indien ist, gab es da zumindest keine Sprachbarriere. In den 1990ern aber erhielt für alle, die an der Steuerung von Geschäftsprozessen und Lösungen für Datenverarbeitung und Informationsfluss in Unternehmen interessiert sind, eine andere Adresse zunehmend Anziehungskraft: die Astorstadt.

Heute umfasst die "Community" in Walldorf und Umgebung gut 500 Menschen aus Indien, schätzt Yeddula. Betrachtet er den Raum von Heidelberg bis Bruchsal, könnten es mehr als 3500 sein, die erkannt haben, dass hier ihre Zukunft liegt.

Yeddulas Frau Swapna – sie lernten sich über ihre Eltern kennen – lebt seit 2004 in Walldorf: Geheiratet hatten sie im Jahr zuvor, sie wollte aber ihren Master in Business Administration erst ablegen. Von 2007 bis 2018 arbeitete sie als Marketing-Managerin in Karlsruhe, 2019 startete sie ihr eigenes IT-Unternehmen in Walldorf.

Sein Vereinskollege Sreedhar Kandagatla, 40 Jahre, verheiratet, zwei Kinder im Alter von 14 und zwölf Jahren, stammt ebenfalls aus Hyderabad und traf nach dem Bachelor in Computer-Science die gleiche Entscheidung für die SAP – er allerdings legte seinen Master in Software-Engineering in Deutschland, an der Hochschule in Furtwangen ab.

Einen etwas anderen Werdegang nahm sein Kollege Neeraj Arora, der aus einer Stadt nahe Delhi in Nordindien stammt. Nach seinem IT-Studium arbeitete der heute 47-Jährige eine Zeit in einer indischen Firma, die SAP-Software einsetzte. "Oh, das ist sehr gut geschrieben", habe er beim Blick darauf festgestellt: So erwachte der Wunsch, mit den Leuten, die diese Software entwickeln, zusammenzuarbeiten.

Zunächst habe er sich mit 25 Jahren bei den SAP-Labs in Indien beworben, so Arora, wechselte aber nach einer dreimonatigen Trainingszeit im August 2000 doch nach Deutschland – sein eigentlich kurzer Aufenthalt sei mit der Zeit immer länger geworden, schmunzelt er. Mit seiner Frau und zwei Kindern, 15 und zehn Jahre, lebt Neeraj Arora heute auch in Walldorf.

Die indischen Walldorfer kommen aus allen Teilen des Subkontinents, der so vielfältig wie Europa ist, wie Ashwin Yeddula erläutert. Zwar sind Englisch und Hindi Amtssprachen, daneben gibt es in den 28 Bundesstaaten aber zahlreiche weitere Sprachen, verschiedene Religionen, Kulturen, Werte und Traditionen. So sah Ashwin Yeddula sich mit sogar zwei Integrationsleistungen konfrontiert, die er gemeinsam mit Freunden entschlossen anpackte. Zum einen galt es, seine Landsleute einander näherzubringen. 2009 gab es in der Astoria-Halle das erste Fest zum indischen Unabhängigkeitstag im August, der das Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947 feiert. Musik, Tänze und vor allem der rege, ungezwungene Austausch stehen im Mittelpunkt. Von Beginn an hieß es: "Bringt eure deutschen Nachbarn und Freunde mit!"

Denn der Gedanke, auf Distanz und abgeschottet hier zu leben, war für ihn unerträglich, "wir sind doch alle zusammen Teil dieser Gesellschaft", ist für Yeddula die Integration in Deutschland zentral. Kontakte zu deutschen Kollegen bei SAP und zu den Nachbarn hatten sich durchaus schon früh ergeben, so Yeddula. "Ich hatte Glück": Mit 22 in einem zunächst fremden Land Kontakte zu knüpfen, sich einzuleben und die Sprache zu lernen, habe dank der Kollegen bei SAP gut geklappt. Vorurteilen sei er kaum begegnet. Deutlich sei zudem, dass die Gesellschaft sich verändert habe, so Yeddula. Die jungen Menschen seien sehr viel offener und zugänglicher, Walldorf sei inzwischen die Heimat von Menschen aus fast 100 verschiedenen Nationen, "sehr multikulturell". Früher unvorstellbar, sprächen ihn heute beispielsweise Verkäuferinnen oder Kassierer ganz selbstverständlich auf Englisch an –"das brauchen sie nicht, aber ich weiß es zu schätzen", lacht er.

Aber von nichts kommt nichts, die Frage war und bleibt: "Wie bringen wir die beiden Kulturen zusammen?" So hat Yeddula mit einigen Mitstreitern 2016 den Deutsch-Indischen Freundeskreis gegründet. Eine Handvoll Familien hatte sich zuvor schon um den interkulturellen Austausch bemüht, aber es lag nahe, die Aktivitäten zu bündeln und gemeinsam in einem Verein zu organisieren – vor allem, damit die Nachfolge geklärt werden kann und jüngere Hände irgendwann geordnet übernehmen. Mittlerweile sind gut 100 Familien zusammen aktiv, die Kinder mitgezählt mehr als 450 Personen.

Eine der Aktivitäten dreht sich um das Banner, unter dem sich alle Inder – neben dem Unabhängigkeitsfest – versammeln können: Cricket. Sreedhar Kandagatlas Leidenschaft, und nicht nur seine. Was Fußball für Deutschland ist, stellt dieses Schlagballspiel in Indien dar, ein Sport, der jeden begeistert. Die Spiele sind umjubelte Events, die den Zusammenhalt der indischen Community stärken und auch Deutsche begeistern.

Seit 2009 gibt es eine eigene Cricket-Abteilung in der Wieslocher TSG. Vor der Coronakrise fand regelmäßig das "India Independence Day Tournament" in Schatthausen und später in Wiesloch statt. Neben dem Sport boten die Turniere im Rahmenprogramm viele indische Spezialitäten, Spiele und Geselligkeit und zogen indische Familien und ihre deutschen Bekannten aus der ganzen Region an.

Kandagatla hat einigen Ehrgeiz entwickelt, Cricket soll mehr als ein Hobby werden: Er möchte eine Jugendmannschaft aufstellen, die bei überregionalen Meisterschaften antritt. Jede Woche trainieren zurzeit bis zu 25 Kinder ihr Cricket-Können in der Sporthalle bei der Walldorfer Schillerschule, für sie wäre ein eigenes Trainingsgelände in der Astorstadt wünschenswert, so Kandagatla.

Neeraj Arora wiederum, jetzt stellvertretender Vereinsvorsitzender, organisiert den Sprachunterricht im Freundeskreis. Kinder fragten ihn immer ganz pragmatisch, wozu – neben Deutsch und Englisch – eine weitere Sprache für sie gut sein sollte, so Arora. Er erwidere, dass im Unterricht auch Land und Leute vorgestellt werden und die Kinder eine stärkere Verbindung zu ihren Wurzeln erhielten. Momentan konzentriere man sich gezielt auf vier Sprachen, so Arora: Hindi, Telugu, Tamil und Kannada, man kooperiere dabei mit dem Südasien-Institut der Heidelberger Universität. Jede Woche unterrichteten rund 15 Freiwillige aus der Community um die 60 Kinder. Dabei lerne man wiederum viel von den Kindern, so Arora: "Das macht viel Spaß."

Wenn Arora sich zurückerinnert, bewertet er Deutschunterricht als ebenso wichtig: Zwar habe es für ihn damals von der SAP Lektionen gegeben, doch hilfreich war vor allem, was er von Familie, Freunden und Nachbarn lernte, "mit denen konnten wir über alles reden, wir haben Glück gehabt". Man brauche einfach eine Plattform, auf der man sich ohne Hemmungen über alles austauschen könne, und die wolle der Verein bieten. "Das ist etwas Wertvolles." Geplant sind laut Yeddula Kooperationen beispielsweise mit Schulen, um eine gezielte Sprachförderung anzubieten.

Fasziniert von Weihnachten und anderen Festen in ihrer neuen Heimat, fing Swapna Yeddula an, die hiesigen Traditionen zu erkunden und den anderen indischen Familien zu erläutern. Auf Hindi übersetzt, brachte sie ihnen beispielsweise mit Bildern christliche Glaubensinhalte näher. "Aber da fehlte etwas", erklärte sie, "ich fühlte stärker, dass ich Indien vermisse." Sie wollte daher den Kindern auch ihre indischen Wurzeln näherbringen. "Ich war so glücklich", erinnert sie sich, als sie erstmals über die Bedeutung des Unabhängigkeitstags sprach und das eifrige Interesse der Kinder erlebte. Nach und nach baute sie die Aktivitäten zum deutsch-indischen Austausch aus, jetzt, im Verein, ist sie fürs Kulturelle zuständig. "Ich liebe das, Zeit mit den Kindern zu verbringen."

Nicht fehlen darf im Freundeskreis der Tanzunterricht: Der Spaß kommt beim "Bollywood-Dance" – inspiriert von Tanzeinlagen indischer Filme – nicht zu kurz. Zudem werden klassische indische Tanzstile wie Bharatanatyam angeboten. Vier bis neun unterschiedliche Gruppen trainieren regelmäßig in der Astoria-Halle. Auch hier lautet der Anspruch, bei überregionalen Events etwa in Karlsruhe aufzutreten und sich über verschiedene Prüfungen weiterzuqualifizieren. Tag für Tag ist im Verein also etwas los, darauf ist Yeddula stolz: Gemeinsam, ohne Reibereien, entfalte man eine emsige Betriebsamkeit.