Wiesloch. Eine traurige Mitteilung musste am Mittwoch die Stadt Wiesloch ihren Bürgern machen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte die Stadt darüber informiert, dass es in Zusammenhang mit dem Coronavirus einen weiteren Todesfall zu vermelden gibt. Es handelt sich um einen Wieslocher Mitbürger, der am 21. April in einer Heidelberger Klinik verstorben ist. Angehörige und Kontaktpersonen des über 80-Jährigen würden durch das Gesundheitsamt betreut, teilt die Stadt mit, die den Hinterbliebenen in ihrer Mitteilung ihr tiefes Mitgefühl ausdrückt.

Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises (Stand vom 22. April) gibt es momentan im Stadtgebiet Wiesloch 23 bestätigte Fälle von Covid-19, davon sind noch drei Personen in Quarantäne ("aktive Fälle").