Rund um Wiesloch/Walldorf. Natürlich ist es aktuell nicht einfach, Schulleiter zu sein. Die fortschreitende Ausbreitung des Corona-Virus sorgt täglich für eine neue Lage, die zusätzliche Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, Vorgaben von Gesundheitsamt und Kultusministerium, aber auch immer wieder neue Meldungen über weitere Risikogebiete (wie zuletzt Teile von Frankreich) mit sich bringen. Da verwundert es nicht, wenn einige Schulleiter angesichts der unübersichtlichen Situation und der anstrengenden Tage, die sie hinter und noch vor sich haben, auf RNZ-Anfrage ans Staatliche Schulamt in Mannheim verweisen.

Dessen Pressesprecherin Dr. Sabine Hamann hatte aus den Schulen in den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf bis Donnerstag "noch keine Rückmeldung, dass etwas passiert wäre". Während in Edingen-Neckarhausen und Ladenburg Schulen geschlossen werden mussten und es unter anderem in Mannheim und der Raumschaft Ladenburg einige Schulklassen gibt, die unter Quarantäne gestellt wurden, waren in der hiesigen Region laut Dr. Hamann solche Maßnahmen noch nicht notwendig. Am Mittwoch hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) der Forderung des Philologenverbands, Schulen im Land flächendeckend zu schließen, noch eine Absage erteilt. Am Donnerstagnachmittag schloss das Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dann allerdings nicht mehr aus.

"Ich habe das Gefühl, die Schulen kommen mit den Maßgaben gut zurecht", sagte Sabine Hamann mit Blick auf die Empfehlungen und Vorgaben von Robert-Koch-Institut, Gesundheitsämtern und Kultusministerium. Im Schulamt habe man einen "kleinen Krisenstab" gebildet, dessen tägliche Sitzungen "meist in einer Rundmail in die Schulen" mit aktuellen Informationen mündeten.

Während zwar viele schulische Veranstaltungen derzeit abgesagt würden, sollen die aktuell anstehenden Schulanmeldungen durchgeführt werden. Allerdings mit der Einschränkung, so Dr. Hamann, dass die Schuleingangsuntersuchungen "für den Moment im Rhein-Neckar-Kreis eingestellt wurden", weil das Gesundheitsamt keine Kapazitäten dafür habe.

Klar ist für das Schulamt auch, dass momentan keine Klassenfahrten in Krisengebiete stattfinden dürfen, hier trete das Land für bereits geleistete Zahlungen finanziell in Ersatz. Bei Fahrten und Ausflügen innerhalb Deutschlands gebe es die Empfehlung, jeden Fall einzeln vor Ort zu prüfen und auch mit den Elternbeiräten zu besprechen – hier gebe es bislang aber noch keinen finanziellen Ausgleich des Landes.

Auch Schüleraustausche finden abhängig davon statt, ob sie in Krisengebiete führen oder nicht: So habe man eine Anfrage für eine Fahrt nach Moskau gehabt. "Da mussten wir sagen: Das geht gar nicht", erklärte Dr. Hamann. Dass die USA am Donnerstag ein zunächst 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer verhängt haben, wird viele Schüler bangen lassen: Zum Beispiel sollte der Austausch mit Sturgis/Michigan eine Schülergruppe des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums im Mai über den Großen Teich führen, ob daraus etwas wird, ist derzeit ungewiss.

In den Empfehlungen zum Schulbesuch, die auch die Schulen so weitergeben, heißt es aktuell, zusätzliche Risikogebiete seien ganz Italien, der ganze Iran sowie in Frankreich die gesamte Region Grand Est, die das Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne enthält. Alle Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sollen – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und vorsorglich 14 Tage zu Hause bleiben.

Die 14 Tage seien aufgrund der Inkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. Außerdem heißt es: "Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Person, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter uneingeschränkt am Schul-Betrieb teilnehmen." Erst wenn bei der Kontaktperson eine Covid-19-Erkrankung festgestellt werde, veranlasse das örtliche Gesundheitsamt umgehend weitere Schritte.

Lernen per Online-Portal

"Wir machen, was das Kultusministerium verlangt", gab es gestern für Gerald Kiefer, Schulleiter des Gymnasiums Walldorf, eigentlich "nichts zu sagen". Alle Schüler, die in den Faschingsferien in Südtirol waren, dürften ab Montag wieder ganz normal am Unterricht teilnehmen, dabei handle es sich um eine "überschaubare" Anzahl. Gerade mal ein Lehrerkollege und in den Klassen weniger als 30 Schüler seien von der Vorsichtsmaßnahme betroffen gewesen.

Dieselben Regeln sollen jetzt für alle gelten, die in den letzten 14 Tagen in der französischen Region Grand Est waren. Damit die Schüler, die zuhause bleiben müssen, nicht zu viel Unterrichtsstoff versäumen, haben die Lehrer am Walldorfer Gymnasium laut Kiefer die Möglichkeit, ihnen über ein Online-Portal Materialien und Aufgaben bereitzustellen. Um Eltern und Schüler über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, nutze man alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten: die Schul-Homepage, die Kopfzeile des Vertretungsplans und den Elternbeirat, der als Multiplikator diene.

Ähnliches war von der Dielheimer Leimbachtalschule zu erfahren, wo die neusten Nachrichten über Homepage, Facebook und den Elternbeirat weitergegeben werden. Bislang sei es eher ruhig, man fühlt sich von Schulamt und Kultusministerium gut und regelmäßig informiert. Alle empfohlenen Maßnahmen seien von Anfang an umgesetzt worden, gerade bei den jüngeren Kindern seien die Lehrer bemüht, das richtige Händewaschen zu vermitteln. Es gebe weder Panik noch Chaos, trotzdem sei jeder an der Schule aufmerksam. Lehrerkonferenzen fänden bislang ganz normal statt, da es ohnehin nur ein Lehrerzimmer gibt, begegne man sich ohnehin ständig.

"Bei uns läuft alles nach den jeweils aktuellen Vorgaben des Ministeriums", sagte Christina Pochodzalla, Rektorin der Malschenberger Brunnenbergschule, auf RNZ-Anfrage. Man setze die Hygieneregeln um, viele Kinder brächten auch von daheim schon Informationen mit. "Der Unterricht läuft ganz normal ab", das gelte auch für das Ganztagsangebot an der Schule. Die von der Stadt Rauenberg erlassenen Regeln für städtische Räumlichkeiten gelten laut der Rektorin nicht für Sport- oder anderen Unterricht.