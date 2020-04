St. Leon-Rot. In der Zeit der Krise zeigen sich viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sehr hilfsbereit und spenden fleißig Lebensmittel. Ihnen allen sagt die Gemeinde ein herzliches Dankeschön. Die Anlaufstelle dazu ist das neue Jugendzentrum. Dort werden die Lebensmittelspenden von privat an privat koordiniert.

Interessenten, Familien und Personen, die durch die momentane Situation in Schwierigkeiten geraten sind, werden durch eine Lebensmittelspende unterstützt. Diese können sich telefonisch und anonym bei Michaela Billmaier unter 0 62 27/53 81 15, E-Mail: michaela.billmaier@st-leon-rot.de oder Angelika Adelfang, 0 62 27/53 81 07, E-Mail: angelika.adelfang@st-leon-rot.de, jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr melden. Am Telefon bekommen die Interessierten Informationen zu einem bestimmten Abholtermin im Jugendzentrum an einem Nachmittag.

Täglich werktags von 8 bis 12 Uhr können die Lebensmittelspenden im neuen Jugendzentrum, An der Autobahn 56 (zwischen Hallenbad und Harres), abgeben werden. An Spenden werden angenommen Lebensmittel mit mindestens einer Woche Mindesthaltbarkeitsdatum, wie etwa Mehl, Zucker, Marmelade, Kaffee, Nudeln, Reis, Konserven sowie ungekühlte, haltbare, eingeschweißte Dauerwurst, Drogerieartikel oder Getränke. Nicht angenommen werden frische, offene, gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel, beispielsweise Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, Wurst, Käse, Eier, frisches Brot oder Backwaren, frische Milch- oder Molkereiprodukte und abgelaufene Lebensmittel.

Diese Einrichtung wird als anonyme Plattform gesehen, auf der Lebensmittelspenden an Unterstützungssuchende abgegeben werden.