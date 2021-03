Mühlhausen. (stoy) Ab nächster Woche können sich alle, die in Mühlhausen leben oder arbeiten, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das teilte die Stadtverwaltung am gestrigen Montag mit. Die Teststrecke wird im Mehrzweckraum des Bürgerhauses Mühlhausen, Schulstraße 6, angeboten.

Mittels eines Antigenschnelltests können sich die Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Terminvereinbarung in einem Zeitfenster von zehn Minuten auf das Coronavirus prüfen lassen. Die Tests werden von geschultem Personal der Hilfsorganisationen durchgeführt und sind kostenfrei. Die Auswertung dauert rund 15 Minuten, das Ergebnis erfahren die getesteten Personen per E-Mail. Wer keinen Online-Zugang hat, kann auch telefonisch benachrichtigt werden. Der Bevölkerung stehen folgende Termine zu Verfügung: Dienstag, 23. März, Donnerstag, 25. März, Dienstag, 30. März, und Donnerstag, 1. April, jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Das kommunale Angebot der Gemeinde gilt nicht für Personen, die einen anderweitigen Anspruch auf Testungen haben, beispielsweise weil sie Kontaktperson zu einer infizierten Person waren oder Symptome haben.

"Wir haben diese Woche schon mit einem Testlauf für die Wahlhelfer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung begonnen", erklärt Bürgermeister Jens Spanberger auf RNZ-Nachfrage. Aber wie bereits andere Gemeinden in der Region bleibt auch Mühlhausen zunächst einmal zurückhaltend, denn die Rahmenbedingungen für die kostenfreien Schnelltestungen aller Bürgerinnen und Bürger sind vom Land noch nicht abschließend geklärt. "Wir verwenden jetzt erst einmal bis Ende März die Testkits, die wir vom Land bekommen haben. Wie es danach weitergeht, werden wir sehen", so Spanberger. Laut Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger stehen der Gemeinde derzeit etwa 1000 Tests zur Verfügung. "Wie jede Gemeinde auch haben wir eine Kapazitätsgrenze", erläutert Spanberger weiter. Deshalb behalte man im Blick, dass sich jeder und jede höchstens einmal pro Woche testen lasse.

Bei Interesse an einem Testtermin ist eine vorherige Anmeldung nötig. Entweder bei Katja Rachel an katja.rachel@muehlhausen-kraichgau.de oder unter 0 62 22/61 58 15 oder bei Alina Krastel an alina.krastel@muehlhausen-kraichgau.de oder unter 0 62 22/61 58 22.