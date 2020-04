Die Grafik oben zeigt, wie VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter ihre Bildungseinrichtung in der Corona-Krise ausrichtet: „Die VHS ist digital, begleitet bei der Digitalisierung, weiß um die Aus- und Nebenwirkungen der Digitalisierung und hat dafür Lösungen“, schreibt sie selbst. Der Screenshot unten zeigt den Computerbildschirm von Dozentin Dr. Wiebke Wetzel bei einem „Webinar“ und ihre Überlegung: „Wie kann ich über eine solche Plattform empathisch arbeiten?“ Grafik: Pixabay/VHS/Foto: privat

Wiesloch. (rö) "Lieber digital als infiziert", heißt der griffige Slogan. "Ich finde es wichtig, dass wir als Volkshochschule auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und eine Antwort geben", sagt VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter. Natürlich sei man angesichts der Corona-Pandemie, wie viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens auch, zunächst "in Schockstarre verfallen" – die Schließung der öffentlichen Gebäude und das folgende Kontaktverbot legten auch das Kursangebot der VHS Südliche Bergstraße praktisch von heute auf morgen lahm. "Wir sind aber auch schnell wieder aufgewacht", hat man rasch nach Lösungen gesucht und sie auch gefunden.

Eins der Zauberworte heißt aktuell "Webinar": ein Seminar, das übers Internet abgehalten wird, live, interaktiv und audiovisuell. "Ich wollte das schon lange ausprobieren", sagt Dr. Wiebke Wetzel aus Wiesloch, eine studierte Biologin, die seit fünf Jahren als selbstständige Trainerin arbeitet, bei der VHS vor allem in der beruflichen Weiterbildung sowie auch an der Kinder- und Jugendkunstschule "Kikusch" als Dozentin.

Sie beschreibt sich selbst als "sehr technikaffin" und da sich mit der Corona-Krise ihre sämtlichen Trainingsaufträge bis auf ungewisse Zeit verschoben haben ("das sind für mich hundert Prozent Einnahmenausfall"), sah sie jetzt den richtigen Zeitpunkt für die ersten Webinare gekommen. "In Großkonzernen ist das Alltag", in vielen Bereichen, so nun auch bei der VHS, sei es dagegen "Neuland".

Das ohnehin geplante Seminar "Flyer und Unterlagen professionell gestalten" wurde entsprechend umgeplant und die zuvor angemeldeten Teilnehmer angeschrieben, die dann auch alle bei der Online-Version dabei sein wollten. Über die Webinar-Plattform "Zoom" können nicht nur alle Teilnehmer die Dozentin sehen und hören, sie kann ihnen per "Screensharing" auch ihren eigenen Bildschirm zeigen und so Inhalte und Beispiele besser erläutern.

"Ich kann über meinen Kamera-Feed bis zu fünf Teilnehmer sehen", erläutert Wiebke Wetzel und schmunzelt: "Dann muss ich die Ansicht wechseln, um zu gucken, ob noch alle da sind." Dabei hat sie festgestellt, dass es den Leuten am Computer schwerer fällt, sich zu konzentrieren. Ihr selbst geht es ähnlich: "Ich bin auch erschöpft, wenn ich zwei Stunden zum Computer rede." Deshalb wurde das erste Webinar auch auf zweimal zwei Stunden aufgeteilt.

Die meisten Teilnehmer kommen aus Sicht der Dozentin gut mit den technischen Anforderungen zurecht. "Zwei waren fit genug, um das mit dem Screensharing gleich hinzukriegen", eine Teilnehmerin habe Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit ihres Internetzugangs bekommen, was schon mal passieren könne, wenn an allen Rechnern die Kamera aktiviert sei. "Sie ist aber dabei geblieben und hat durchgehalten", sagt Wiebke Wetzel.

Und überhaupt: "Abgemeldet hat sich niemand", alle sind auch beim zweiten Termin wieder mit dabei. Die Dozentin will weitere Webinare anbieten und kann sich vorstellen, auch Kollegen einzuweisen, "damit wir mehr Kurse online kriegen". Die aktuelle Krise, so glaubt sie, "wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern". Deshalb müsse man darüber nachdenken, Angebote wie die Webinare auch nach der Corona-Zeit im Programm zu haben.

Wiebke Wetzels Kurse sind nicht die einzigen, die bei der VHS in neuer Form laufen. So gibt es laut Annette Feuchter inzwischen auch interaktive Sprachkurse ("die Resonanz ist toll") und die Sport- und Yogalehrer planen, per Youtube Übungen einzustellen, die man dann abrufen kann, wenn man Zeit dafür hat. "Das Thema Digitalisierung treibt uns ja schon lange um", sagt Dr. Feuchter: Zum einen müsse die VHS selbst schauen, auf dem Stand der Zeit zu bleiben, dann begleite man die Menschen – ob beim Handykurs für Senioren oder Seminaren zu

den verschiedensten Programmen – und schließlich beschäftige man sich auch mit den Folgen der Digitalisierung, etwa wenn es um Resilienz und Achtsamkeit gehe, aber auch bei aus der Arbeit am Computer entstehenden gesundheitlichen Problemen von Rückenschmerzen über Stress bis hin zum Burnout.

"Wir werden daraus lernen", glaubt Annette Feuchter, sicher könne man das eine oder andere digitale Angebot auch in Zukunft aufrechterhalten, sich dadurch vielleicht sogar neue Zielgruppen erschließen. Kerngeschäft werde aber ganz bestimmt der Präsenzunterricht bleiben, "das ist auch das, wofür die Leute uns schätzen". Zumal es in der Zeit nach der Corona-Krise ganz sicher die Sehnsucht geben werde, "etwas gemeinsam mit anderen Menschen zu tun". Dafür will die VHS auch weiterhin "sinnstiftende Angebote" machen.