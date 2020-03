Von Tag zu Tag ist in der Wieslocher Fußgängerzone weniger los. Die Einzelhändler und der Verein Stadtmarketing machen sich Gedanken, wie sie ihre Kunden auch in Zeiten der Corona-Pandemie erreichen. Foto: Siegfried

Wiesloch. Stadt und Wieslocher Unternehmer möchten hiesige Serviceleistungen angesichts der aktuellen Coronakrise gebündelt im Internet anschaulich machen. Unter dem Motto "Echt. Für Sie da! – Serviceleistungen der Wieslocher Unternehmen" entstand innerhalb der vergangenen Woche eine neue Online-Plattform. Angesichts der Einschränkungen, mit denen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie eingedämmt werden soll, sind die lokalen Händler mehr denn je auf die Unterstützung der Kunden angewiesen, heißt es.

Foto: Stadtmarketing Wiesloch

Auf www.echt-wiesloch.de hat der Verein Stadtmarketing mit Unterstützung der Stadt Wiesloch jetzt aktuelle Serviceleistungen von Wieslocher Unternehmen, Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen gesammelt. Kunden können sich ab sofort durch verschiedene Rubriken wie Abholservice, Auftragsannahme, Bestellhotline, Lieferservice oder Onlineshop klicken und direkt die Dienstleistungen der Unternehmen sehen oder weiter zum Onlineshop geleitet werden. Unter der Übersicht "Echt für Sie da" kann man sich zusätzlich allgemein durch die Angebote der verschiedenen Firmen klicken und ebenfalls auswählen.

"Wir alle möchten, dass es nach der Corona-Krise unsere Stadt mit ihren Geschäften, unsere Gastronomen und all die Dienstleister und Geschäfte noch gibt. Sie alle bereichern unser Leben und machen unsere Stadt erst aus", unterstreicht Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Dringlichkeit des aktuellen Projekts. "Deshalb appelliere ich an alle Wieslocher und an alle Kunden der Wieslocher Geschäfte und des Einzelhandels: Zeigen Sie sich solidarisch und unterstützen Sie, wo immer Sie können, den lokalen Handel."

Der Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Maier erklärt ergänzend: "Wir haben unter Hochdruck gearbeitet, damit die Geschäfte so schnell als möglich ihre Dienstleistungen anbieten können." Er selbst als Grafiker und Web-Spezialist habe die Plattform entwickelt.

Der Verein Stadtmarketing ruft auch weiterhin die Geschäfte, die Gastronomen und den Einzelhandel, die von der aktuellen Schließung ihrer Geschäfte betroffen sind, dazu auf, einen aktuellen Eintrag auf www.echt-wiesloch.de zu erstellen. Je mehr Angebote auf der Homepage enthalten sind, umso umfassender können sich die Kunden informieren und haben die Möglichkeiten, direkt lokal zu kaufen, heißt es in der Mitteilung. "Wir haben per Mail, Presseaufruf und direkter Ansprache versucht, so viele Geschäfte, Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen wie möglich zu erreichen", erläutert Ines Adam von der Stadt Wiesloch, die das Stadtmarketing-Projekt unterstützt hat.

Alle Wieslocher Geschäfte, die noch keinen Eintrag haben, können das Antragsformular auf der Internetseite www.echt-wiesloch.de herunterladen und direkt ausfüllen. Oder sie wenden sich direkt an Michael Maier, Geschäftsführer des Stadtmarketings, E-Mail an info@echt-wiesloch.de, Telefon 0 62 22/3 82 86 38, beziehungsweise an Ines Adam von der Stadt Wiesloch, E-Mail i.adam@wiesloch.de, Telefon 0 62 22/8 42 20.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 16.09 Uhr

Wiesloch. (hds) "Es geht um unsere Existenz." Ein Satz, der in diesen Tagen von den unterschiedlichsten Betrieben, Gastronomen und speziell dem Einzelhandel besorgt geäußert wird. In vielen Städten wird daher versucht, Kunden dennoch zu beliefern, sei es durch einen eigenen Online-Versand oder gar Lieferungen direkt an die Haustür. In Wiesloch hat sich der Verein "Stadtmarketing" mit der Stadtverwaltung zusammengetan, um eine Übersicht nebst den dazugehörigen Kontaktdaten zu erstellen.

"Wir haben alles vorbereitet, auf unserer Seite ’Echt Wiesloch’ eine möglichst umfangreiche Liste zusammenzustellen, um so den Wieslochern die Gelegenheit zu geben, weiterhin hier vor Ort einkaufen zu können, wenn auch nicht direkt, da fast alle Geschäfte geschlossen haben", so Michael Maier, der Geschäftsführer des Vereins "Stadtmarketing". Seit Freitag der vergangenen Woche wurden viele Geschäfte per Mail über die Aktion informiert und um Rückmeldung gebeten. "Wir warten nun ab, wer sich alles beteiligt, werden das dann in unsere bereits erarbeitete Plattform einarbeiten und veröffentlichen", ergänzte Maier im Gespräch mit der RNZ.

"Weiterhin vor Ort einkaufen"

Bei vielen Geschäften ist eine individuelle Online-Bestellung schon immer möglich oder wird gerade möglich gemacht, andere bieten exklusiv nun Abhol- und Lieferdienste und tun alles, um ihre Kunden zu halten. Alle sind für diese per Mail oder Telefon erreichbar, um individuelle Absprachen treffen zu können. Sicher werden auch noch andere kreative Lösungen entwickelt werden. In den Fenstern vieler Geschäfte sind längst Hinweise angebracht, über welche Wege Interessenten an die gewünschten Waren kommen können. Bücher werden direkt geliefert, Gastronomen bieten an, Speisen abzuholen, auch nach Hause werden diese gebracht.

"Wir müssen dem allgemeinen Online-Handel, der ja keinerlei Einschränkungen hinnehmen muss, etwas Lokales entgegensetzen", betonte der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, Uwe Dörner. Er selbst ist derzeit im wahrsten Sinne des Wortes "auf Achse", um Literatur an Frau und Mann in deren häusliche Umgebung zu bringen. "Ich danke dem Verein Stadtmarketing, dass er sich als Mittler und Kommunikator in der Krisenzeit anbietet und so schnell als möglich eine Seite erstellt, auf der man übersichtlich die aktuellen Angebote der Wieslocher Geschäfte finden kann", betonte der Oberbürgermeister.

Wer den jetzt verschickten Erfassungsbogen nicht erhalten haben sollte, kann sich direkt bei Michael Maier, (E-Mail info@echt-wiesloch.de, Telefon 0 62 22/3 82 86 38) oder bei Ines Adam von der Stadt Wiesloch (i.adam@wiesloch.de, 0 62 22/8 42 20) melden.

Ein ganz anderes Bild zeigt sich nach wie vor in und rund um die Supermärkte in der Weinstadt. Hier herrschte, insbesondere in den Morgenstunden des Samstags überall dichtes Gedränge. In vielen Märkten wurde nur eine bestimmte Anzahl von Kunden eingelassen, um so den Mindestabstand zu garantieren, zudem sind entsprechende Markierungen (1,50 Meter Abstand) speziell im Kassenbereich am Boden angebracht.