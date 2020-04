Wiesloch. Fünf Fahnen wurden aktuell an verschiedenen Standorten in der Wieslocher Kernstadt und in den Stadtteilen gehisst. Sie sollen als sichtbares Zeichen der Dankbarkeit von "WieslocherInnen an WieslocherInnen" wirken. Darauf zu lesen: "Wiesloch sagt Danke an alle, die sich für uns alle einsetzen."

Die Idee zur Fahnenaktion hatte Wieslochs Ehrenbürger Rainer Kircher, der diese auch aus selbst akquirierten Spendenmitteln finanziert hat. Mitgewirkt an der Aktion haben diverse Beteiligte: So hat der Baiertaler Grafiker und Künstler Pit Elsasser das Layout entworfen und die hiesige Firma Flock-In den Druck realisiert, außerdem hat die Firma Raumausstattung Gaberdiel auf Spendbasis diverse textile Arbeiten an den Fahnen übernommen.

Aufgehängt wurden die Fahnen nun vom Bauhof am Marktplatz, am Ortseingang Frauenweiler, am Dorfplatz Schatthausen, am Bürgerhaus in Baiertal und am Bussierhäusle in den Weinbergen.