So hält man die Corona-Regeln im Lokal richtig ein, man hält Abstand und die Bedienung, in diesem Fall Gastgeberin Gabi Behr, trägt Mundschutz (v.l.): Ines Adam, Sophie Steinfeld, Markus Bader, Ludwig Sauer und Daniel Ahmeti. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Mit einem selbst geschriebenen Attest wollte sich ein Mann in einem Wieslocher Geschäft von der Maskenpflicht befreien: Das war das stärkste Stück während der verschärften Kontrollen der "Corona-Disziplin" durch die Stadt Wiesloch. Darüber informierten Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti, Gemeindevollzugsdienst-Mitarbeiter Markus Bader, Bürgermeister Ludwig Sauer und Ines Adam (Öffentlichkeitsarbeit) im Gespräch mit der RNZ.

Das erfreulichste Erlebnis dieser zehn Tage wiederum wollte Ahmeti auch nicht verschweigen: Das war für ihn der Beifall zahlreicher umstehender Wiesloch-Bummler, die es zu schätzen wussten, dass die Stadt die Abstands- und Hygieneregeln durchsetzt. Der Ordnungsamtsleiter betonte auch: "80 bis 90 Prozent der Kunden trugen Masken, und das richtig: über Mund und Nase. Bei weniger als zehn Prozent saß die Maske nicht richtig. Aber es gab eben leider auch einige wenige, die sich weigerten und uns gegenüber zu diskutieren anfingen."

Bürgermeister Sauer betonte: "Wir sind froh, dass die Geschäfte wieder offen sind und die Gastronomie sich wieder belebt." Aber während der alltäglichen Arbeit des Gemeindevollzugsdiensts (GVD) und durch Hinweise von Bürgern sei klar geworden: "Es klappt oft mit Abstand und Masken, aber nicht immer." Bundesweit stiegen die Infektionszahlen, viele kehrten aus dem Urlaub zurück, da könne man das Risiko nicht eingehen, "die Gefahr zu locker zu sehen", so Sauer: "Wir wollen keine zweite Welle, wir wollen einen zweiten Lockdown unbedingt vermeiden." Noch einmal diese Beeinträchtigungen für die Bürger und die Schäden für die Wirtschaft, das sei unzumutbar. Und daher, "nicht, um jemanden zu drangsalieren", habe man entschieden, in gezielten Kontrollen verstärkt auf die Corona-Disziplin zu achten.

Das setzen Ordnungsamt und GVD in "guter Zusammenarbeit" mit der Wieslocher Polizei um, beispielsweise bei den Schwerpunktkontrollen in der Stadt-Galerie. "Präsenz gezeigt" habe man auch bei Einzelhändlern in der Stadtmitte, verschiedenen Gaststätten und Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr, nicht nur in Wiesloch, sondern auch in den Stadtteilen. Dabei setzte man Ines Adam zufolge keinesfalls gleich auf Konfrontation: "Wir leisten Aufklärungsarbeit." Man suche den Dialog, erkläre, wieso etwa die Maske gebraucht werde und wie man sie richtig trage. Man nähere sich auch nicht gleich mit dem Metermaß, um den Abstand zwischen Tischen der Außengastronomie zu prüfen, das nutze man nur "bei offensichtlichen Verstößen" und führe eine zweite Kontrolle innerhalb weniger Tage durch – jedes Mal natürlich unangekündigt, betonte der Ordnungsamtsleiter.

Erst wenn keinerlei Einsicht gezeigt wurde oder jemand ein zweites Mal auffiel, hat man ihm zufolge durchgegriffen. Und ja: "Wir mussten auch einige Ordnungswidrigkeiten anzeigen und Bußgelder verhängen." Aber, zeigt Ahmeti sich erfreut: "Im Großen und Ganzen klappt es gut."

Vor allem wollte er die überwiegende Zahl der Ladenbesitzer loben: Die setzten beispielsweise die Maskenpflicht konsequent durch und machten zur Not von ihrem Hausrecht Gebrauch. So wie bei besagtem Mann mit gefälschtem Attest, der, nachdem der Rauswurf drohte, auf einmal mit der Maske zurechtkam. So müssten Inhaber wie Gastgeber immer vorgehen.

Auch weiterhin wolle man verstärkt kontrollieren, so Ahmeti, unregelmäßig und in unterschiedlicher Intensität. Ludwig Sauer bittet um Verständnis: So schlimm seien die Regeln auch nicht, an die Mund-Nasen-Bedeckung gewöhne man sich schnell, Abstand zu halten, sei keine Last, und das Ausfüllen von Kontaktformularen in Lokalen "ist doch Standard geworden". Und es liege in unser aller Interesse: "Wir wollen, dass Firmen, Schulen, Läden und Lokale offen bleiben, dass alles wieder blüht", betonte Sauer.

Auch die Stadt Walldorf hat laut einer Mitteilung "zahlreiche Verstöße" gegen die Corona-Verordnung festgestellt, vor allem in der Gastronomie. Jeder müsse die Maskenpflicht ernst nehmen, Abstand halten und im Fall eines Lokals müssten die Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Bürgermeisterin Christiane Staab appelliert an die Vernunft der Bürger: "Bitte denken Sie daran, dass eine Alltagsmaske Sie und Ihre Gäste schützen kann. Als gute Gastgeber sollte es Ihnen doch nicht schwerfallen, sich an diese Regel zu halten."