Walldorf. (RNZ) Der Kartenverkauf für den „Ball der Constantia“ am 25. Januar 2020 beginnt am morgigen 4. Dezember in der Verkaufstelle „Paletti, Papeterie & Geschenke“ in Walldorf, Hauptstraße 10. Die Constantia feiert ihren jährlichen Ball in der Astoria-Halle Walldorf.

Dabei steht der Tanz wieder im Mittelpunkt, ergänzt durch ein hochkarätiges Showprogramm. Es spielt die Tanzkapelle „Twins-Band“, im Rahmenprogramm treten die mehrfachen Weltmeister im Formations-Stepptanz „Penguin Tappers“ aus Hemsbach auf sowie auch professionelle Artisten. Dazu gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen. Natürlich sind auch die Chöre der Constantia einschließlich der Sing & Dance-Formation zu hören.

Einlass zum Ball ist um 19 Uhr, Beginn ist um 19.45 Uhr. Jede Eintrittskarte ist zugleich ein Los für die Tombola.