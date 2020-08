Das Logo der Commerzbank am Hauptsitz der Bank, in Frankfurt am Main. Foto: Daniel Reinhardt

Wiesloch/Walldorf. (tt) Die Commerzbank schließt ihre Filiale in der Wieslocher Ringstraße bis zum Ende des Jahres und legt sie mit der Walldorfer Zweigstelle zusammen. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf RNZ-Anfrage mit.

Bereits 2019 hatte die Commerzbank angekündigt, die Zahl der Niederlassungen bundesweit von 1000 auf 800 reduzieren zu wollen. "Dies beschleunigen wir nun und legen die rund 200 Filialen möglichst bis Jahresende mit anderen Filialen zusammen", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Grund für die Zusammenlegung sei das veränderte Kundenverhalten. "Unsere Kunden nutzen zunehmend digitale Wege wie unsere Banking-App oder das Online-Banking. Corona hat diesen Trend verstärkt und einen weiteren Digitalisierungsschub ausgelöst", so die Sprecherin.

Wegen der Corona-Pandemie hatten beide Filialen seit Mitte März geschlossen. Während die Wieslocher Filiale bereits Ende Mai wieder ihre Arbeit aufnahm, öffnete die Zweigstelle in der Walldorfer Johann-Jakob-Astor-Straße erst am 18. August.

"Unsere Berater stehen in dieser herausfordernden Zeit nun auch in Walldorf wieder persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung", sagt Marktbereichsleiter Andreas Brinkmann. Und auch die Wieslocher Kunden sollen ihre Ansprechpartner behalten: "Die Mitarbeiter der Filiale Wiesloch werden in die Filiale Walldorf umziehen. Die bisherigen Berater bleiben auch weiterhin Ansprechpartner für die Kunden", so die Sprecherin.

Denn auch wenn die normalen Geldgeschäfte immer weniger nachgefragt würden, bei wichtigen Anlässen wie etwa einer Baufinanzierung ließen sich viele Kunden immer noch gerne persönlich beraten. Auch die Bargeldversorgung in Wiesloch sei weiterhin gewährleistet: Die Sprecherin verweist auf die Automaten der Cash-Group und die Barauszahlungen in zahlreichen Supermärkten und bei Shell-Tankstellen.