Wiesloch. (hds) Jürgen Kretz (Bündnis 90/Die Grünen) hat den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Konnte er am Wahlsonntag lange noch hoffen, kam in den frühen Morgenstunden am Montag die für ihn negative Benachrichtigung: Listenplatz 19 in Baden-Württemberg reichte nicht. Insgesamt ziehen nun 18 Personen von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Ländle nach Berlin um, für Kretz hat es somit nicht gereicht. Noch am Abend des Wahlsonntags herrschte leichte Zuversicht bei dem Kandidaten, war er doch überzeugt, bis Listenplatz 21 seien die Grünen "sicher".

"Klar bin ich enttäuscht, hatte ich doch mehr erwartet", so Kretz in seinem Statement gegenüber der RNZ. Zwar bestehe noch die Hoffnung eines Nachrückens, dies sei aber eher unwahrscheinlich. "Wichtig war für mich, während des Wahlkampfes viele Erfahrungen sammeln zu können, ich habe gute Gespräche geführt und viele, neue Leute kennengelernt", zog er dennoch ein positives Fazit aus den zurückliegenden Wochen. Wie es für ihn politisch weitergehen wird – dazu wollte er sich so kurz nach der Wahl nicht festlegen. "Aber ich werde weiter machen", zeigte er sich kämpferisch.