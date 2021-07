Der Gemeindewahlausschuss bei der Kandidatenvorstellung in der Astoria-Halle am 7. Juni (v.l.): Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht, Erster Beigeordneter Otto Steinmann, Mathias Pütz (CDU), Günter Lukey (FDP), Manfred Zuber (SPD) und Nele Böhm (Grüne). Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Bei der digitalen Bewerbervorstellung für die Walldorfer Bürgermeisterwahl, die am 7. Juni in der Astoria-Halle aufgezeichnet wurde, sollte alles fehlerfrei und gerecht ablaufen. Deshalb hatte die Stadt sogar einen Rechtsanwalt engagiert, der das Prozedere überwachte. Trotzdem blieb die Veranstaltung nicht frei von Fehlern, wie der Erste Beigeordnete der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, am Dienstag in einer Sondersitzung des Gemeindewahlausschusses zugeben musste. Im Vorfeld waren 14 schriftlich formulierte Fragen von Bürgern, die an die Kandidatinnen und Kandidaten gerichtet waren, im Rathaus verlegt worden. Diese Fragen konnten somit nicht in der Lostrommel landen, aus der zehn Fragen für die Aufzeichnung gezogen wurden. Pikant: Den Fehler verschwieg die Verwaltung offenbar so lange, bis die Einspruchsfrist für eine Wahlanfechtung abgelaufen war. Erst im Nachhinein bestätigte Steinmann gegenüber dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mathias Pütz, dass Fragen nicht berücksichtigt worden seien.

> Was ist passiert? Bei der digitalen Bewerbervorstellung wurden von Nele Böhm zehn Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus einer Lostrommel gezogen, die diese vorher eingereicht hatten. "Diese Fragen mussten bis Montag, 7. Juni, 12 Uhr, im Rathaus vorliegen", erklärte Steinmann. Bis dahin waren laut Klaus Brecht, Fachbereichsleiter Ordnung und Umwelt im Rathaus, 21 Fragebögen bei der Verwaltung eingegangen, die auch in der Lostrommel landeten. "Am Dienstag, 8. Juni, also einen Tag danach, habe ich gegen 11 Uhr in der Postmappe des Fachbereichs 1 beim Sichten der Eingangspost weitere 14 Fragebögen gefunden", erklärte Steinmann. Diese seien in der Poststelle des Rathauses mit dem Eingangsstempel 7. Juni versehen worden, sodass sie rechtzeitig vor der Aufzeichnung vorlagen.

"Allerdings hat die zentrale Poststelle versehentlich diese Fragebögen nicht unverzüglich und unmittelbar an Klaus Brecht übergeben, sondern diese in die Postmappe eingelegt", erläuterte Steinmann. Aus zeitlichen Gründen kam der Erste Beigeordnete nach eigenen Angaben aber erst am 8. Juni dazu, die Postmappe zu sichten. "Leider habe ich dann den Fehler gemacht, das Vorhandensein dieser 14 weiteren Fragebögen nicht zu kommunizieren, was ich gegenüber dem Gemeindewahlausschuss hätte tun sollen", erklärte Steinmann. Stattdessen wurden die Bögen aktenmäßig gesichert und aufbewahrt. Erst am 28. Juni habe er dann in einem Gespräch mit Stadtrat Pütz das Vorhandensein der Fragebögen offengelegt. "Ich bedauere den Fehler in der Poststelle, aber ich bedauere auch meinen Fehler und bitte dafür insbesondere auch die 14 Bürgerinnen und Bürger, die einen Fragebogen abgegeben haben, der nicht in die Lostrommel kam, um Entschuldigung", sagte Steinmann. Es sei ein Fehler passiert: "Von Begünstigung, von betrügerischem Verhalten oder von Aussonderung kann jedoch überhaupt keine Rede sein", beteuert der Erste Beigeordnete in der Sondersitzung am Montagmittag.

> Wie ist das Fehlen der Fragen aufgefallen? Der CDU erschien die Anzahl der eingereichten Fragen sehr gering, so Gerhard Baldes. "In Kenntnis einiger Fragesteller beantragten wir Einsicht in die gezogenen und nicht gezogenen Fragen", so Baldes. Pütz habe am 25. Juni im Kommunalrechtsamt die Fragen einsehen können und habe dabei festgestellt, dass "einige von uns bekannten Fragestellern eingereichte Fragen nicht dabei waren", so Baldes. So hatten etwa Pütz’ Mutter und Pütz’ Frau jeweils eine Frage fristgerecht abgegeben. "Nach Rücksprache mit den Fragestellern wussten wir sicher, dass die Fragen rechtzeitig in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen worden waren", so Baldes.

> Wie schätzt die CDU die Vorgänge ein? In einer Mitteilung geht die Partei davon aus, dass die Fragen – weil sie ja mit Namen gekennzeichnet werden mussten – vom Empfänger im Rathaus einem bestimmten "Meinungsspektrum" zugeordnet wurden. "Eine vermutete ,Aussortierung’ ist nach Ansicht derjenigen, die Kenntnis von dem Vorgang haben, eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und damit ein dienstliches Vergehen", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Absolut erschreckend ist, dass der Stadtverwaltung ein Fehler passiert ist, den man hätte kitten können, der aber dann einfach verschleiert wurde." So stehe der Verdacht auf nicht neutrales und parteiisches Verhalten im Raum: "Im Zusammenhang mit Wahlen ein ganz schlimmer Vorgang." Die Partei beantragte deshalb die gestrige Sondersitzung, um die Befangenheit des Ersten Beigeordneten zur Sprache zu bringen.

> Was sagen die Fraktionen? "Wir missbilligen das Verhalten von Otto Steinmann, gerade nach der Frage, die Stadtrat Pütz im Gemeindewahlausschuss am 23. Juni gestellt hatte", sagte Manfred Zuber (SPD). Er stellte sich hinter den CDU-Kollegen: "Wenn man bei 21 Fragen in der Lostrommel von mehreren Fragen weiß, hätten statistisch zwei bis drei dabei sein müssen", so Zuber. Er sei überzeugt, dass solche Fragen geklärt werden müssten. Die Antwort von Steinmann sei nicht optimal gewesen: "So ein Verhalten sind wir von Ihnen nicht gewohnt, da Sie sonst anders mit den Stadträten umgehen." Man nehme Steinmanns Ausführungen zur Kenntnis und maße sich nicht an, von einer bewussten Verschleierung zu sprechen, betonte Zuber.

"Wir nehmen Ihre Stellungnahme zur Kenntnis, doch für uns ist nicht nachvollziehbar, dass der Gemeindewahlausschuss nicht direkt darüber in Kenntnis gesetzt wurde", erklärte Nele Böhm (Grüne). Nicht gutheißen könne man auch, dass auf die Nachfragen von Pütz Unwahrheiten erzählt wurden. Auf die Nachfrage von Ingeborg Maier-Benn (Grüne), warum Steinmann den Wahlausschuss nicht informiert und auf die Frage von Pütz die Unwahrheit gesagt habe, wich Steinmann aus und wiederholte seine Entschuldigung.

Günter Lukey (FDP) nutzte seine Rede zu einer Abrechnung mit der CDU: Seine Fraktion werte das Fehlen der Fragebögen als "unglücklichen Fehler", dessen Umstände aufgeklärt werden müssten. "Fest steht jedoch, dass dies im Ergebnis zu keiner Benachteiligung eines Kandidaten oder einer Kandidatin geführt hat", ist Lukey überzeugt. Die nicht berücksichtigten Fragen stammten alle von CDU-Mitgliedern oder der CDU nahestehenden Mitbürgern. "Nur dadurch ist es der CDU überhaupt erst aufgefallen, dass wohl nicht alle Fragen in die Lostrommel gelangt sind." Er frage sich, was der Grund für diese Vorgehensweise gewesen sein mag. "Lancierte Fragen sind nicht verboten, aber sie hinterlassen einen unangenehmen Beigeschmack", so Lukey. Über die Beweggründe der CDU könne man nur spekulieren: "Sollten mit diesen Fragen der Kandidatin Vorteile verschafft werden oder andere Mitbewerber diskreditiert werden? Hatte die Kandidatin diese Fragen bereits im Vorfeld gelesen, vielleicht sogar mit passenden Antworten versehen bekommen?", fragte Lukey. Auf den Fehler des Ersten Beigeordneten ging er nicht weiter ein, bezeichnete das Vorgehen der CDU aber als Hetzjagd. "Dieses beispiellose Vorgehen gegenüber einem Beamten der Verwaltung, der seit mehreren Jahrzehnten stets loyale, unparteiische, vorbildliche Arbeit geleistet hat, ihn so in Misskredit bringen zu wollen, ist für uns unvorstellbar, untragbar und unterste Schublade", so Lukey. Beim ersten Wahlgang am 20. Juni hatte der FDP-Gemeinderat Matthias Renschler die meisten Stimmen geholt.

> Was sagt das Landratsamt? "Es ist sicher bedauerlich, dass nicht alle fristgerecht eingegangenen Fragebögen in die Lostrommel gekommen sind. Allerdings hat dies aus rechtlicher Sicht keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl", heißt es auf RNZ-Nachfrage. Es stehe laut Gemeindeordnung aber im Ermessen der Gemeinde, ob sie den Bewerbern die Gelegenheit zur Vorstellung gebe. "Die Bewerber haben grundsätzlich keinen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung; eine Grenze kann allenfalls der Anspruch auf Gleichbehandlung darstellen", so der Rhein-Neckar-Kreis. "Zum erhobenen Einwand, dass dies Anlass zu einer Wahlanfechtung bieten könnte, ist zu sagen, dass Mängel bei der Durchführung einer Kandidatenvorstellung keine Wahlanfechtungsgründe ergeben."

> Was sind die Konsequenzen? Otto Steinmann trat nach der Sondersitzung des Gemeindewahlausschusses am Montag als Vorsitzender des Gremiums zurück: "Da mir persönlich in dieser Angelegenheit Befangenheit vorgeworfen wird, habe ich Klaus Brecht gebeten, bis zum Abschluss der Wahl stellvertretend die Leitung des Gemeindewahlausschusses zu übernehmen", so Steinmann.