Walldorf. (tt) Die Bewerbungsfrist für das Amt des Walldorfer Stadtoberhaupts läuft noch bis 25. Mai. Nach Matthias Renschler und Nicole Marmé hat am Mittwoch nun auch die SPD-Stadträtin Petra Wahl ihre Unterlagen beim Gemeindewahlausschuss abgegeben. Die 50-Jährige will die Anliegen der Bürger aufrichtig anpacken.

"Ich möchte, dass Walldorf in guten Händen bleibt", sagt die Mutter eines 16-jährigen Sohnes. Für sie sei das Bürgermeisteramt mehr als nur ein Job in der Verwaltung: "Es ist eine Herzensangelegenheit und ich will unbürokratisch für die Bürger ansprechbar sein, das ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen." Seit 20 Jahren engagiert sich die gebürtige Walldorferin in der Kommunalpolitik, sitzt seit 2014 für die SPD im Gemeinderat. "Als Bürgermeisterin möchte ich unparteiisch agieren, das Amt darf nicht an Weisungen der Fraktionszugehörigkeit gekoppelt sein", so Wahl. Sie wolle tragfähige Kompromisse erarbeiten und ein gutes Arbeitsklima im Gemeinderat schaffen.

Wahl wirbt damit, dass sie sich als Stadträtin ein großes Wissen angeeignet habe und keine lange Einarbeitungszeit brauche. "Ich weiß, was Walldorf ausmacht", betont sie und verweist auf ihre Initiativen im Gemeinderat. So habe sie sich für die Sanierung der Schwetzinger Straße eingesetzt, sich für die Anschaffung von Ipads für die 2000 Walldorfer Schüler stark gemacht und in der Coronakrise Einkaufsgutscheine der Stadt für den Einzelhandel auf den Weg gebracht.

Als Bürgermeisterin wolle sie sich für bezahlbaren und guten Wohnraum für Familien und Alleinerziehende einsetzen, den Einzelhandel in der Innenstadt stärken, den Radverkehr neu ordnen und das kostenlose Busfahren in Walldorf ermöglichen. Als Elternbeirätin ist ihr die Bildung ein wichtiges Anliegen: Sie möchte einen regelmäßigen, intensiven Austausch zwischen allen Beteiligten für ein besseres Miteinander, so Wahl. Die Kinderbetreuung will sie weiter ausbauen, Kinder und Jugendliche in Prozessen mehr anhören und den Bau eines Pflegeheims mit Demenzstation angehen.