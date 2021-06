Walldorf. (obit) Am Sonntag scheiterte Samuel Speitelsbach noch bei der Bürgermeisterwahl in Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis. Nun tritt der Mittdreißiger aus Ravenstein auch in Walldorf an – wie bereits bei unzähligen Wahlen in anderen Kommunen in Baden-Württemberg zuvor. Speitelsbach ist laut eigener Aussage Diplom-Ingenieur für Technologiemanagement mit eigenem Unternehmen.

Laut seinem Wahlprogramm, das der Redaktion vorliegt, will er in Walldorf unter anderem eine zentrale Warenannahmestelle einrichten, um so den Tauschhandel zu fördern. Speitelsbach war bereits in der Vergangenheit bei anderen Bürgermeisterwahlen im Land mit seinen Aussagen aufgefallen.