Walldorf. (seb) "Ich kenne Walldorf wie meine Westentasche", sagt Nedim Korkmaz. Der Industriemechaniker, Jahrgang 1970, hat kurz vor Bewerbungsfristende seine Kandidatur fürs Walldorfer Bürgermeisteramt eingereicht. Er ist damit der sechste Name auf dem Stimmzettel, mit dem die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 20. Juni, zur Urne gehen.

"Ich bin schon immer politisch engagiert und sehr an unserer Gemeinde interessiert", berichtet Korkmaz. So hat er zwei Mal für die Grünen bei den Kommunalwahlen kandidiert, zuletzt 2014, zog aber nicht in den Gemeinderat ein. Jetzt bewirbt er sich aber parteilos als Bürgermeister, um "was Neues, was Frisches" in die örtliche Politik zu bringen.

Bis 2014 war der gelernte Werkzeugmacher selbstständig, jetzt arbeitet er bei ABB in Heidelberg. 1971 sind Nedim Korkmaz’ Eltern nach Walldorf gezogen, 1979, als Neunjähriger, folgte er nach und lebt seither hier. Er ging hier zur Schule, war einige Jahre im Türkisch-Deutschen Partnerschaftsverein aktiv und spielt im FC-Astoria, inzwischen bei den "Alten Herren", wobei die Coronapandemie gegenwärtig alles lahmlegt.

"Ich setze auf die Jugend, das ist die Zukunft", nennt Nedim Korkmaz einen seiner Schwerpunkte. "Ich kriege mit, dass da einiges noch fehlt." Was Berufsorientierung angeht, beispielsweise: Wer nach dem Abschluss nicht zur weiterführenden Schule oder zur Uni gehe, habe es nicht leicht, "ich möchte mehr Angebote für den Berufseinstieg schaffen". Es dürfe nicht nur um die höchstgebildeten Spezialisten gehen.

Damit zusammen hängt auch sein Hauptanliegen in der Wirtschaftspolitik: Nachdem Heidelberger Druckmaschinen so viele Stellen abgebaut habe, sei "eine Riesenlücke entstanden", erklärt Nedim Korkmaz. Er denke da vor allem an produzierende Unternehmen und Arbeitsplätze nicht nur für Softwareentwickler oder Führungs- und Verwaltungsfachleute, sondern für alle Walldorferinnen und Walldorfer. "Wir haben das Kapital, um den Standort weiter zu stärken", so Korkmaz, er denke da beispielsweise an Start-ups.