Von Timo Teufert

Walldorf. Am Sonntagabend um 19.10 Uhr stand fest, wen die Walldorferinnen und Walldorfer zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt haben: Bei der Neuwahl setzte sich der Walldorfer Rechtsanwalt Matthias Renschler mit 456 Stimmen Vorsprung gegen die Heidelberger Hochschullehrerin Nicole Marmé durch. Bei einer Wahlbeteiligung von nur 49,43 Prozent – im ersten Wahlgang im Juni waren es 54,64 Prozent – erreichte Renschler 53,25 Prozent und Marmé 45,15 Prozent. Danach folgten abgeschlagen Samuel Speitelsbach (0,07 Prozent), Ralph Bühler (0,25 Prozent), Nedim Korkmaz (0,75 Prozent) und Tobias Schoch (0,05 Prozent).

Bereits um 18.29 Uhr konnte Klaus Brecht, der stellvertretende Leiter des Gemeindewahlausschusses, das erste Ergebnis verkünden: Wie vor drei Wochen war der Wahlbezirk 2 im Walldorfer Osten als erstes ausgezählt. Dort trennten die Kandidaten nur fünf Stimmen: Renschler kam auf 49,90 Prozent, Marmé auf 48,89 Prozent. In elf der 13 Wahlbezirke hatte der 52-Jährige am Ende die Nase vorn, das beste Ergebnis erreichte er im Wahlbezirk 4 (Walldorfer Nordosten) mit 60,66 Prozent. Nur im Südosten der Astorstadt (Wahlbezirk 1) erlangte Marmé mit 50,63 Prozent und im Wahlbezirk 8 (Innenstadt und Walldorfer Süden) mit 54,42 Prozent mehr Stimmen als Renschler.

Nachdem Klaus Brecht, der stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses das Wahlergebnis verkündet hatte, überreichte er Renschler einen Blumenstrauß. Foto: Pfeifer

Als Brecht nach kurzer Beratung mit dem Gemeindewahlausschuss um kurz nach 19 Uhr das Ergebnis verkündete, brandete vor dem Rathaus, vor dem sich wieder zahlreiche Walldorferinnen und Walldorfer eingefunden hatten, Applaus auf. Brecht gratulierte Renschler nach der Bekanntgabe des Ergebnisses als erster: "Ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg im neuen Amt."

Renschler selbst war überwältigt und dankte den Wählerinnen und Wählern: "Ich bin erfreut, dass die Arbeit nicht umsonst gewesen ist und danke meiner Familie für die Unterstützung im Wahlkampf." Mit Blick auf die 14 Bürgerfragen, die im Rathaus verlegt wurden und deshalb nicht in der Lostrommel bei der Kandidatenvorstellung dabei waren, erklärte der 52-Jährige: Was in den vergangenen Wochen passiert sei, ist für alle Seiten nicht schön. "Das ist aber alles überwindbar", unterstrich der frisch gewählte Bürgermeister. Schließlich sei der Wahlkampf jetzt vorbei und es gehe in die Sacharbeit. Er sei überzeugt, dass er die im Wahlkampf entstandenen Gräben kitten könne und setze auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann. "Das zum Wahlkampfthema zu machen, war nicht notwendig", ist Renschler überzeugt. Er setzt auf eine Aussprache mit allen Beteiligten.

"Ich wäre gerne Bürgermeisterin von Walldorf geworden.", sagte Nicole Marmé, die mit 45,15 Prozent ein respektables Ergebnis erreichte. Sie habe bei ihren Hausbesuchen die Walldorferinnen und Walldorfer schätzen gelernt. "Mich als Externe bekannt zu machen, war wegen Corona doch schwieriger", sagte die 47-Jährige. Ihr habe der Wahlkampf aber unendlich viel Spaß gemacht und sie nehme viel aus den Gesprächen mit für ihre politische Arbeit: "Der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist ganz, ganz wichtig", so Marmé. Ein Wermutstropfen war für sie allerdings die geringe Wahlbeteiligung: "Nicht mal 50 Prozent", wunderte sie sich.

Vor dem Rathaus hatte auch die ehemalige Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Christiane Staab die Auszählung verfolgt und ihrem Nachfolger gratuliert. Foto: Pfeifer

"Wir hätten mit beiden gut zusammen arbeiten können, deshalb habe ich bewusst vor drei Wochen keine Wahlempfehlung abgegeben", sagte Petra Wahl, die im ersten Wahlgang kandidiert hatte, bei der Neuwahl aber nicht mehr antrat. Nun müssten die Walldorfer Themen nach vorne gebracht werden. "Nachdem sich im Gemeinderat viele Gräben aufgetan haben, hoffe ich nun auf eine Beruhigung", sagte Wahl, die als stellvertretende Bürgermeisterin das Wahlergebnis unterschreiben musste.

St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger sprach Renschler für die Kollegen im Bürgermeistersprengel seine Glückwünsche aus. "Die zehn Gemeinden freuen sich auf eine hervorragende Zusammenarbeit", so Eger. Auch Renschlers Vorgänger, Heinz Merklinger und Christiane Staab, waren am Wahlabend zum Rathaus gekommen: "Ich kenne Matthias Renschler schon einige Zeit und habe keine Zweifel, dass er dem Amt gewachsen sein wird", erklärte Merklinger. Renschler bringe eine hohe fachliche und menschliche Kompetenz mit. "Ich gratuliere Matthias Renschler zur Wahl und wünsche ihm viel Glück und eine gute Hand für dieses anspruchsvolle Amt", sagte Staab.

Update: Sonntag, 11. Juli 2021, 22.03 Uhr