Walldorf. (RNZ) Auch wenn die Fallzahlen offenbar weiter sinken, haben sich Walldorfer Stadtverwaltung und Gemeinderat coronabedingt gegen eine öffentliche Vorstellung der sechs Kandidatinnen und -kandidaten zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 20. Juni, entschieden. Angesichts der zu erwartenden vielen Interessierten sei es nicht vorstellbar, eine für alle sichere, den Hygiene- und Abstandsbestimmungen entsprechende Veranstaltung zu ermöglichen, hieß es.

Da bei einer Liveübertragung etwas schiefgehen und sich Wahlanfechtungsgründe ergeben könnten, wird die Stadt die Kandidatenvorstellung filmen lassen und das Video ab Mittwochabend, 9. Juni, ins Internet stellen: Die Informationen sind auf www.walldorf.de zu finden.

Die Stadt hat zudem einen Fragebogen erstellt, der jedem Wahlberechtigten und jeder Wahlberechtigten die Möglichkeit gibt, den sechs Kandidatinnen und Kandidaten Fragen zu ihren Vorhaben als mögliches neues Stadtoberhaupt Walldorfs zu stellen. Aus den eingegangenen Fragen werden dann bei der Aufzeichnung der Vorstellungsrunde nach dem Zufallsprinzip einige aus einer Lostrommel gezogen und den Bewerberinnen und Bewerbern gestellt.

Aus Gründen der Fairness darf jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte nur einen Fragebogen einreichen. Diese müssen per E-Mail an bmwahl@walldorf.de oder in den Briefkasten des Rathauses bis zum heutigen Montag, 7. Juni, 12 Uhr, eingegangen sein. Nur die von der Stadt zur Verfügung gestellten Fragebögen dürfen verwendet werden. Diese gibt es auf der Homepage zum Runterladen oder zum Abholen an der Rathauspforte und in der Stadtbücherei.

Insgesamt sechs Menschen bewerben sich für die Nachfolge Staabs: Matthias Renschler, Nicole Marmé, Petra Wahl, Samuel Speitelsbach, Ralph Bühler und Nedim Korkmaz. Wer bei der Wahl am 20. Juni per Brief abstimmen möchte, kann die Unterlagen bereits beantragen, mehr dazu ebenfalls auf der Homepage.