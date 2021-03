Walldorf. (tt) Nur fünf Tage nach der Wahl, bei der Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab über ein Zweitmandat in den Landtag eingezogen ist, präsentierte die CDU Walldorf am Freitag bereits eine Kandidatin für Staabs Nachfolge: Die 46-jährige Nicole Marmé aus Heidelberg wird als unabhängige Bewerberin bei der Wahl am 13. Juni antreten und dabei von den Walldorfer Christdemokraten unterstützt.

"Ich habe vor, meine Bewerbung als Bürgermeisterin in Walldorf einzureichen", bestätigte Marmé Freitagnachmittag im Gespräch mit der RNZ. "Ich bin beruflich schon vielfach in Walldorf unterwegs gewesen", berichtet Marmé, die als Professorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zukünftige Lehrer im Fach Physik ausbildet. "Die erste Schule, die ich im Bereich Schulpraxis besucht habe, war die Theodor-Heuss-Realschule", erinnert sie sich. Und um Kinder so auszubilden, dass sie fit für die Arbeitswelt der Zukunft sind, habe sie zahlreiche Projekte zusammen mit der SAP initiiert.

"Dadurch ist immer wieder der Kontakt zu Walldorf da", sagt Marmé. Und als Staab sich um das Landtagsmandat bewarb, sei sie aktiv auf ihre Parteifreunde zugegangen. Denn neben der Arbeit in Wissenschaft und Lehre habe sie vor einigen Jahren das Studiendekanat übernommen. Marmé kümmert sich in dieser Funktion an der Fakultät für Natur- und Gesellschaftswissenschaften um die Anliegen von über 100 Mitarbeitern und über 1000 Studierenden. "Da regle ich alles rund um Studium und Lehre. Und ich habe zunehmend gemerkt, wie viel Spaß mir diese Verwaltungsarbeit macht."

Hinzu komme noch ihr kommunalpolitisches Interesse: "Das macht mich aus: Ich bin eine Generalistin und arbeite nicht nur in einem Bereich." Seit 2014 ist Marmé für die CDU Stadträtin in Heidelberg und legt ihren Fokus auf die Themen Bau, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Umwelt und Soziales. "Ich mag die Vielfältigkeit der Kommunalpolitik", sagt die 46-Jährige, die 2016 auch für den Landtag kandidierte, den Einzug aber verfehlte.

Mit der Zeit kam so ihr Interesse am Job der Bürgermeisterin: "Walldorf ist der Ort, in dem ich gerne dieses Amt ausüben möchte", betont Marmé. Bei ihrer Kandidatur stehe die Überparteilichkeit im Mittelpunkt, weil ideologisches Parteidenken nicht zur Arbeit einer Bürgermeisterin passe. "Ich bin rein sachorientiert und möchte die Interessen der Walldorferinnen und Walldorfer vertreten." Ihr Ziel ist – wenn sie gewählt wird – die Pflege einer guten Kommunikation im Gemeinderat.

Ein konkretes Wahlprogramm hat sie zwar noch nicht, will aber mit den Walldorferinnen und Walldorfern ins Gespräch kommen: "So will ich erfahren, wo der Schuh drückt und was man in Zukunft angehen muss." Oberstes Ziel sei, die Stadt zukunftsfähig aufzustellen: Dabei seien ihr die Felder Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Investitionen in die junge Generation, Wirtschafts- und Gesundheitsförderung sowie die Bürgerbeteiligung sehr wichtig.