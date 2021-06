Entspannung findet die Bürgermeisterkandidatin Nicole Marmé im Garten ihres Hauses in Ziegelhausen. Für die Gartenarbeit blieb in diesem Jahr – wahlkampfbedingt – aber nur wenig Zeit. Foto: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

Walldorf. Die Kommunalpolitik ist Nicole Marmés Leidenschaft. Jetzt will die Hochschullehrerin und Heidelberger CDU-Stadträtin diese Leidenschaft zum Beruf machen und Bürgermeisterin von Walldorf werden. Im RNZ-Gespräch gibt die 47-Jährige, die das Malen und die Natur liebt, Einblicke in ihr Leben. Neben Marmé hat die Redaktion auch die Mitbewerber Matthias Renschler und Petra Wahl zu Hause besucht, und stellt sie vor.

Aufgewachsen ist Marmé in Hartenfeld, einem 800-Seelen-Ort nahe der Westerwälder Seenplatte und geprägt von Vereinen und der Landwirtschaft. Dort gehörte Marmé zur ersten Kohorte an Mädchen, die Ministrantinnen werden durften, und arbeitete aktiv in der Jugendarbeit der katholischen Kirche mit. "Ich finde es toll, dass die Vereine in Walldorf das Miteinander noch leben, in großen Städten wird das ja immer weniger", sagt die Kandidatin.

Nach dem Abitur ging es zum Studium der Chemie nach Mainz, nach dem Vordiplom wechselte sie nach Heidelberg. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Jens-Peter Knemeyer kennen und wusste schnell: "In dieser Region will ich bleiben." Doch nach dem Studium, der Promotion in physikalischer Chemie und der Geburt von Tochter Lucie ging es zunächst als Post-Doc mit einem Stipendium mehrere Male für einige Monate in die USA – nach Boulder im Bundesstaat Colorado, am Fuße der Rocky Mountains. "Wir hatten dort kein Auto, was für die USA ja eigentlich ungewöhnlich ist. Aber die Stadtentwicklung dort ist wirklich vorzeigbar, vor allem das eigene Radwegenetz, das es dort gibt", berichtet Marmé. Am renommierten Joint Institute for Laboratory Astrophysics (Jila) betrieben die 47-Jährige und ihr Mann Grundlagenforschung an hochempfindlichen Nachweissystemen für die medizinische Diagnostik.

Während ihrer Habilitationszeit an der Uni entschied sich Marmé, noch ein Referendariat zu absolvieren – für Mangelfächer suchte das Land damals Seiteneinsteiger. "An der Schule habe ich dann gemerkt: Das ist meins. Man kann so viel bewegen und die Schüler begeistern", sagt sie. Es sei wichtig, aktuelle Forschung in den Schulunterricht zu tragen und so Kinder für die Naturwissenschaften zu begeistern. Nach dem Referendariat unterrichtete sie drei Jahre am Heidelberger Bunsen-Gymnasium Physik, Chemie und Naturwissenschaft und Technik. Parallel arbeitete sie weiter an der Uni und nahm eine Vertretungsprofessur an der Pädagogischen Hochschule (PH) an. Das sei viel gewesen, habe aber geklappt. Erst nachdem sie habilitiert wurde, wechselte sie an die PH.

Dort erhielt sie schließlich eine weitere Lehrbefähigung in der Didaktik der Naturwissenschaften und bekam 2014 den Titel der außerplanmäßigen Professur verliehen. Die von ihr entwickelten Unterrichtskonzepte werden heute im gesamten deutschsprachigen Raum angewendet. Dabei sollen die Kinder kreativ denken und zielorientiert arbeiten. "Wir müssen vom Definitionen Lernen aus Schulbüchern wegkommen", ist Marmé überzeugt.

Alle beruflichen Schritte hat sie bislang gemeinsam mit ihrem Mann gemacht, auch den Wechsel zur Didaktik: Heute leiten beide eine Arbeitsgruppe an der PH, tragen für 20 Mitarbeiter Verantwortung und können ein Fördervolumen von zwei Millionen Euro vorweisen. "Für mich ist wichtig, zu wissen, dass mein Mann diese Arbeit weiterführt, wenn ich gewählt werde, um die Mitarbeiter nicht einfach im Stich zu lassen", sagt Marmé. Aber sie sei auch darauf gespannt, zum ersten Mal nicht mehr zusammen mit ihrem Mann zu arbeiten.

Neben Forschung und Lehre hat Marmé aber noch eine weitere Leidenschaft: die Politik. "Deshalb kandidiere ich auch in Walldorf und werde im Falle meiner Wahl komplett aus der Forschung herausgehen", betont sie. In Heidelberg engagierte sie sich zunächst im Ortsverband der CDU in Ziegelhausen. "Ich wollte nie Dinge über mich ergehen lassen, sondern sie selbst in die Hand nehmen", sagt Marmé. Ihr Antrieb: "Man kann meckern, oder selbst etwas verändern." Und das gehe eben nur über die Politik. 2009 kandidierte sie zum ersten Mal für den Gemeinderat, schaffte es aber nicht ins Kommunalparlament. 2014 glückte der Sprung und 2019 wurde sie wiedergewählt. Neben ihrem Amt als Stadträtin ist sie Vorsitzende der Frauen-Union in Heidelberg.

2016 trat sie auch zur Landtagswahl an – verfehlte aber das Direktmandat in Heidelberg deutlich. "Heute sehe ich das als Bereicherung, ich habe damals viel gelernt." Klar ist ihr dabei aber auch geworden: Ihren Platz sieht sie nicht in Stuttgart, sondern auf kommunaler Ebene. Und so kam es auch zum Interesse am Amt in Walldorf. "Wenn ich Bürgermeisterin werde, dann bleibe ich auch. Ich habe keine anderen Ambitionen." Stattdessen würde sie ihren bisherigen Beruf aufgeben und alle Ämter abgeben. "Ich bin Wissenschaftlerin, ich mag die Innovationen, das zeigen die Umbrüche in meinem Leben." Verwaltungsaufgaben seien ihr nicht fremd, als Studiendekanin sei sie für die Anliegen rund um Studium und Lehre zuständig.

Die Entscheidung für eine Kandidatur in Walldorf habe sie ganz bewusst getroffen: "Die Größe der Stadt passt und ich habe über meinen Beruf viele Kontakte hierher." Für sie und ihren Mann steht es außer Frage, bei einem Wahlsieg nach Walldorf zu ziehen und ihr idyllisch gelegenes Haus in Ziegelhausen aufzugeben: "Wenn man Bürgermeisterin wird, dann gehört man an den Ort des Geschehens", ist sie überzeugt. Einen Lieblingsplatz hat sie bereits: "Ich bin sehr naturverbunden. Der Wald in Walldorf ist der absolute Wahnsinn", findet Marmé.

In ihrer Freizeit malt die 47-Jährige sehr gerne – was auch in ihrem Wahlkampf zu sehen ist. "Einmal im Jahr fahren wir zum Künstlerurlaub nach Frankreich", berichtet die Kandidatin. Während sie zusammen mit ihrer bereits erwachsenen Tochter Lucie an Workshops teilnimmt, steigt ihr Mann Jens-Peter in dieser Zeit lieber aufs Fahrrad. Sie genießt aber auch die Zeit daheim im Garten. Und wenn sie den Kopf frei bekommen muss, schnappt sich die 47-Jährige Mini-Australian Shepherd Amy und läuft mit ihr von Ziegelhausen bis in die Bahnstadt.

