Walldorf. (van/rö) Christiane Staab bleibt Walldorfs Bürgermeisterin. Die Amtsinhaberin konnte sich am heutigen Sonntag gegen ihre zwei Mitbewerber durchsetzen.

Die weiteren Kandidaten erhielten so viele Stimmen:

Matthias Renschler. Foto: Pfeifer

> 38,8 Prozent (2346 Stimmen) für Matthias Renschler, 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern (zwölf und neun Jahre alt). Er wurde in Mannheim geboren und ist in Ellwangen aufgewachsen. Nach Wehrdienst und dem Jura-Studium in Heidelberg hat er sein Referendariat in Landau absolviert, sein beruflicher Einstieg erfolgte bei einem Finanzdienstleister in Heidelberg. Seit dem Jahr 2003 ist er in einer Walldorfer Anwaltskanzlei tätig, die seit 2005 unter dem Namen "Budéus & Renschler" firmiert. Seit 2008 wohnt er mit seiner Familie in Walldorf.

Frank Winnes. Foto: Pfeifer

> 2,84 Prozent (172 Stimmen) für Frank Winnes, 46 Jahre alter Berufskraftfahrer aus Walldorf, parteilos.

An weitere Personen, die nicht auf dem Wahlzettel standen, gingen 24 Stimmen (0,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 52,8 Prozent.

Auf die Amtsinhaberin entfielen bei der Wahl am Sonntag 3505 gültige Stimmen (57,96 Prozent). Sie war 2010 erstmals zur Bürgermeisterin der Astorstadt gewählt worden. Damals setzte sie sich gegen fünf Mitbewerber durch. Nachdem sie im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit noch verfehlt hatte, setzte sie sich in der Neuwahl mit 57,59 Prozent durch.