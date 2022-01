St. Leon-Rot. (aham) Es sieht ganz so aus, als ob Rathauschef Alexander Eger seine vierte Amtszeit angehen kann. Zumindest wird er bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13. Februar, keinen Gegenkandidaten haben. Ende November letzten Jahres hatte die Bewerbungsfrist für das höchste Amt der 13.800-Einwohner-Gemeinde begonnen. Am Montagabend endete sie – und die einzige Bewerbung, die in dieser Zeit im Rathausbriefkasten eingegangen ist, war die von Amtsinhaber Eger. Dies berichtete die stellvertretende Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes, Elke Ott, auf RNZ-Nachfrage.

Entsprechend schnell ging die Zusammenkunft des Gemeindewahlausschusses gestern Abend über die Bühne. Denn mit nur einem Kandidaten mussten manche Punkte, etwa die Reihenfolge der Namen auf den Stimmzetteln, gar nicht erst entschieden werden. Die Zulassung von Egers Kandidatur war reine Formsache.