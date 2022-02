Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Er ist der dienstälteste Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis und stellt sich am Sonntag, 13. Februar, zur Wiederwahl: Alexander Eger. Der 53-jährige Volljurist ist seit 24 Jahren Verwaltungschef im St. Leon-Roter Rathaus, hat bei dieser Wahl keinen Gegenkandidaten und will noch viel erreichen. Aus seiner Sicht bringt die Kontinuität an der Gemeindespitze Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, umstrittene Projekte zu begleiten und schließlich umzusetzen. So habe man zehn Jahre lang in St. Leon-Rot über ein neues Hallenbad diskutiert. "Heute ist es notwendiger denn je, damit Kinder die Möglichkeit haben, Schwimmen zu lernen", so Eger.

Aufgewachsen ist der Vater von drei Kindern in einem 4000-Seelen-Ort zwischen Tübingen und Reutlingen. Zum Studium der Rechtswissenschaften zog es in nach Tübingen. "Die analytische und abstrakte Denkweise und das Abstrahieren der echten Lebenswelt haben mich bei Jura immer fasziniert", erklärt Eger die Wahl seines Studienganges. Zudem habe er einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Nach dem Referendariat zog es Eger nach San Diego in den Vereinigten Staaten: "Drei Monate lang habe ich in Kalifornien einen Einblick in das US-Rechtssystem und die dortigen Denkweisen bekommen", schildert er seinen Aufenthalt. Später war er kurze Zeit als Rechtsanwalt zugelassen, bevor er sich 1998 mit 29 Jahren als Bürgermeister in St. Leon-Rot bewarb.

Der Job als Verwaltungschef reizte Eger schon früh: "Als Bürgermeister kann man unglaublich viel gestalten. Das ist schon einzigartig." Er erlebe jeden Tag etwas Neues und es sei spannend, mit Themen konfrontiert zu werden, mit denen man vorher nie in Berührung gekommen sei. Das habe ihm bislang Spaß gemacht und das werde ihm auch in Zukunft Spaß machen.

2009 promovierte er in Kaiserslautern zum Thema "Die Vertretung der Gemeinde im Eisenbahnkreuzungsrecht". "Ich fand das Thema unheimlich spannend und hatte durch meine Arbeit einige Berührungspunkte damit", sagt Eger. Etwa, als es um die Frage ging, ob der beschrankte Bahnübergang zwischen Rot und Rauenberg, am Wärterposten 90, ersatzlos gestrichen oder durch eine Brücke ersetzt werden sollte. Eger schrieb seine Doktorarbeit neben Bürgermeisteramt und Familie – eine Herausforderung. "Das war nicht immer ganz einfach, andere lassen sich dafür zwei Jahre beurlauben, aber das geht bei einem Bürgermeister nicht", erinnert er sich.

In Zukunft könnte es sein, dass er wieder auf sein Wissen zurückgreifen muss: Denn derzeit laufen die Planungen der Bahn für eine Güterstrecke zwischen Karlsruhe und Mannheim. Und eine Trassenvariante könnte auch Egers Gemeinde betreffen. "In St. Leon-Rot gibt es erhebliche Widerstände gegen die Trasse und ich werde alles Menschenmögliche versuchen, um diese zu verhindern", so Eger. Im Moment sei aber noch alles relativ unkonkret, deshalb bringe wilder Aktionismus nichts. "Mit großen Worten ist es nicht getan. Man muss sich fachlich und sachlich mit dem Thema auseinandersetzen."

Diese Strategie habe er auch bei den anderen großen Projekten angewandt, an denen die Gemeinde zwar planerisch nicht beteiligt war, die sie aber unmittelbar betreffen. Etwa die geplanten Windräder im Lußhardtwald, die Erkundungen für die Tiefengeothermie, die 380-Kilovolt-Leitung und der Ausbau von Autobahn und Autobahnkreuz.

In seiner Freizeit macht er gerne Sport, so lernte er seine Frau Simone – mit der er bald 24 Jahre verheiratet ist – beim Skilaufen kennen. "Neben dem Wintersport bin ich früher gerne gelaufen. Dann war ich eine Zeit lang im Fitnessstudio und habe nun das Wakeboarden für mich entdeckt", berichtet Eger. Gelernt hat er das Gleiten mit dem Brett über das Wasser am St. Leoner See, nachdem er vor einigen Jahren mit dem Abschlussjahrgang der damaligen Werkrealschule die Freizeitanlage besucht hatte, um ihnen die dort vertretenen Jobs zu zeigen. "Am Anfang war es durchaus mit peinlichen Momenten verbunden", lacht der 53-Jährige. Doch das sei nicht schlimm, weil es auch anderen so gehe. Das Wakeboarden sei ein gutes Krafttraining, fordere Reaktionsvermögen und Gleichgewichtssinn. "Man braucht eine unheimliche Körperspannung", so Eger. Drei Runden hält der Bürgermeister auf dem Board durch.

Für seine vierte Amtszeit sieht er noch viele Themen, die angegangen und umgesetzt werden müssen. Dazu zählt er die Umgestaltung der Roter Ortsmitte, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Infrastruktur für Senioren. "Bei den Senioren haben wir Ansätze gemacht, doch Potenzial sehe ich noch im Ausbau des geselligen Bereichs", so Eger. Auch eine Erweiterung des Seniorenzentrums der Caritas hat er im Blick. Was Wohnraum angeht, sei man im Bereich "Oberfeld" in der Entscheidungsfindung. Dort sind entlang der Bahnhofstraße drei größere Grundstücke für den Geschosswohnungsbau vorhanden. Ob die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft, die rund 100 eigene Wohnungen hat, zum Zuge kommt, oder ein Investor, sei noch offen, so Eger.

Als Einzelprojekt möchte der Bürgermeister gerne die Kramer-Mühle umsetzen, um dort "Heimat erlebbar zu machen". "Wir müssen vernünftige Abschnitte machen, die zeitlich versetzt sind. Auf einmal ist das Projekt auch für uns nicht zu stemmen", so Eger. Man wolle hier kein überdimensioniertes Heimatmuseum schaffen, sondern ein historisches Gebäude, die frühere Mühle beider Ortsteile, mit Leben füllen. "Ich hoffe, dass wir das in der geplanten Weise umsetzen können", sagte Eger.