Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. Seit einigen Tagen steht fest: Die St. Leon-Roter haben bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13. Februar, nur einen Namen auf dem Stimmzettel stehen. Nämlich den des amtierenden Rathauschefs Alexander Eger. Der parteilose 53-Jährige strebt eine vierte Amtszeit an. Doch warum haben die Parteien der 13.800-Einwohner-Gemeinde keinen eigenen Kandidaten aufgestellt? Die RNZ hat sich bei den Vorsitzenden umgehört.

Jürgen Deschner, Vorsitzender der Freien Wähler (FW), bringt es so auf den Punkt: "Von uns aus kann es gerne ein ,Weiter so!’ mit Herrn Eger geben." Die FW hatten in der jüngsten Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten, fast 24 Prozent. Und eben in der Kommunalpolitik habe man einen guten Eindruck von Eger gewonnen, findet Deschner. Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und auch zwischen den Fraktionen sei sehr gut gewesen. Und in Zukunft stünden noch einige Herausforderungen an: "Pandemie, Flüchtlinge, die Bahn, die quer durch unseren See fahren will, der Lärm von der A5 und der A6", zählt Deschner auf. "Wenn es einen erfahrenen Teamführer gibt, warum sollte man den austauschen?" Daher habe man keinen Anlass gesehen, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, so der 59-Jährige, der seit rund drei Jahren an der Spitze der FW steht.

Tobias Berger, Vorsitzender der CDU, berichtet: "Das Thema stand sicherlich im Raum." Letztlich habe man sich aber mehrheitlich entschieden, keinen Gegenkandidaten aufzustellen. "Wir sind weitestgehend zufrieden mit der Arbeit von Herrn Eger", erklärt der 34-jährige Christdemokrat, der seit zwei Jahren der St. Leon-Roter CDU vorsteht. Zudem wäre eine Kandidatur gegen den langjährigen Amtsinhaber "äußerst schwer" gewesen. Dies sei auch die Einschätzung der Kreisgeschäftsstelle gewesen. Diese habe zwar des Öfteren mögliche Kandidaten in der Hinterhand, doch für St. Leon-Rot sei kein Passender oder keine Passende dabei gewesen. Auch wenn die CDU bei der letzten Gemeinderatswahl mit rund 21 Prozent zweitstärkste Kraft wurde.

Roland Hecker, Vorsitzender von der FDP, erklärt: "Wir sind der Meinung, Herr Eger ist einer von uns." Zwar sei der Rathauschef vor einigen Jahren aus der Partei ausgetreten, doch noch immer sitze er für die Liberalen im Kreistag und seine Frau sei noch Mitglied. "Es gibt eine lange Verbindung zwischen uns und Herrn Eger", so der 71-Jährige, der seit über 20 Jahren FDP-Chef ist und auch für sie im Gemeinderat sitzt. Darüber hinaus habe der Bürgermeister bislang einen "guten Job" gemacht und man finde bei allen Diskussionen trotzdem immer einen Konsens. Hecker: "Er hat sich in der Vergangenheit keinen großen Fehler geleistet, weshalb man sagen könnte: Das geht nicht mehr."

Karin Geis vom Vorstand der Grünen ist sich sicher: "Ein Grüner würde nicht gewählt werden." Zwar habe sich der Ortsverband umgehört, denn: "Wir hätten einen Wahlkampf und frischen Wind nicht schlecht gefunden", sagt Geis. "Es ist doch alles eingefahren – auch wenn wir an sich mit Herrn Eger zufrieden sind." Doch es sei schwierig, Kandidaten zu finden. "Das Bürgermeisteramt ist nicht mehr so attraktiv, wie es einmal war", glaubt die 56-Jährige, die ihre Partei auch im Gemeinderat vertritt. Noch dazu würde es viele abschrecken, gegen den Amtsinhaber anzutreten.

Wolfgang Werner, Vorsitzender der SPD, muss bei der Frage lachen: "Wir haben noch nie einen Kandidaten aufgestellt, der hätte keine Chance." Daher hätte er – selbst wenn jemand auf den Ortsverein zugekommen wäre – ihm oder ihr von einer Kandidatur im Namen der SPD abgeraten. Zwar habe die SPD bei der Wahl zugelegt und neue Mitglieder gewonnen. Doch das würde nicht reichen, meint der 69-Jährige, der seit letztem Jahr die St. Leon-Roter Sozialdemokraten führt und einen der zwei SPD-Sitze im Rat innehat.