St. Leon-Rot. (tt) Es war eine handfeste politische Sensation, als Alexander Eger bei der Neuwahl am 8. Februar 1998 mit 68 Stimmen Vorsprung zum neuen Bürgermeister der Gemeinde St. Leon-Rot gewählt wurde. Hans-Dieter Weis, gebürtiger Roter, damals Kämmerer in Walldorf und späterer Dielheimer Bürgermeister, unterlag dem 30-jährigen Rechtsanwalt aus Neckartenzlingen. Während Eger in St. Leon fast eine Zweidrittel-Mehrheit auf sich vereinen konnte, hatte Weis in Rot mit 70,29 Prozent die Nase vorn. Insgesamt stimmten 3201 Wähler für Eger, die Wahlbeteiligung lag bei 76,13 Prozent.

Dabei hatte Weis im ersten Wahlgang noch die Nase vorn: Er erreichte 47,09 Prozent der Stimmen und schrammte nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Eger war im ersten Wahlgang am 25. Januar 1998 auf 31,47 Prozent gekommen, der Erste Beigeordnete aus St. Leon-Rot, Anton Kremer, auf 26,47 Prozent. Er trat im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Der damalige Dauerkandidat Florian Burlafinger kam auf 0,35 Prozent.

Allerdings dauerte es bis Januar 1999, also gut elf Monate, bis Eger feierlich auf das neue Amt vereidigt werden konnte. Zuvor war der als Amtsverweser in St. Leon-Rot aktiv, weil es diverse Einsprüche und Klagen gegen die Wahl gegeben hatte. So war etwa der Mitbewerber Burlafinger bis vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen, der aber eine Berufung ablehnte und damit die Wahl unanfechtbar gemacht hatte.

Ein Streitpunkt war damals die nachträglich verlängerte Bewerbungsfrist. Ursprünglich sollte die Frist für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen Anfang Januar enden. Doch wurde sie verlängert, weil Anton Kremer seine Unterlagen vor Beginn der Frist eingereicht hatte und dies erst nach deren Ablauf bemerkt worden war. Nach grünem Licht aus dem Landratsamt konnte die Bewerbung Kremers noch beanstandet und ihm die Möglichkeit gegeben werden, sich neu zu bewerben.

Bei seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2006 schafft es Eger im ersten Wahlgang mit 3365 Stimmen (54,91 Prozent) wieder ins Amt. Gegen den Amtsinhaber waren Jürgen Schmitt – unterstützt von den Freien Wählern – und Steffen Ratzel – hinter dem die CDU stand – angetreten. Schmitt erreichte 23,68 Prozent, Ratzel 21,18 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2006 bei 69,34 Prozent niedriger als noch 1998. Wie schon bei seiner ersten Wahl konnte Eger wieder auf die Stimmen aus St. Leon zählen: Dort lag der Amtsinhaber mit 79,73 Prozent vorne. In Rot hingegen belegte Eger nur Platz drei: Schmitt erreichte dort das stärkste Ergebnis mit 37,86 Prozent, Ratzel kam auf 31,43 Prozent und Eger auf nur 30,39 Prozent.

Als Eger 2014 erneuert zur Wahl antrat, hatte er nur einen Gegenkandidaten: Andreas Fischer von der "Nein-Idee", einer Initiative, die Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben will, ihrer Ablehnung eines einzigen Bewerber Ausdruck zu verleihen. Fischer erhielt 9,33 Prozent, 3,6 Prozent entfielen auf die sogenannte "freie Zeile". Dort haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, den Namen ihres Wunschbürgermeisters einzutragen. Als Amtsinhaber wurde Alexander Eger mit 87,07 Prozent in seinem Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung ging im Vergleich zu 1998 und 2006 deutlich zurück, auf 33,7 Prozent. Im Gegensatz zu 2006 hatte sie sich damit halbiert. Auch bei dieser Wahl konnte Eger wieder auf seine Stimmbezirke im Ortsteil St. Leon vertrauen: Dort erreichte er Ergebnisse durchweg über 90 Prozent, einmal fast sogar 96 Prozent. In Rot hingegen gaben ihm "nur" zwischen 77 und 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme.