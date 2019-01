Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Die Bürgermeisterwahl in der rund 13.400 Einwohner zählenden Kurgemeinde Bad Schönborn geht am Sonntag, 3. Februar, über die Bühne und verspricht Spannung. Nach dem offiziellen Bewerbungsschluss am Montag gehen drei Kandidaten ins Rennen. Neben Amtsinhaber Klaus Detlev Huge (SPD), der als erster seine Bewerbung abgab, kandidieren der parteilose Christian Kerti aus dem Ortsteil Mingolsheim sowie Sybille Klett aus Stuttgart. Diese ist zwar CDU-Mitglied, doch tritt sie als überparteiliche Kandidatin an.

Der 57-jährige Verwaltungsfachmann Klaus Detlev Huge war im Februar 2011 als erster Sozialdemokrat an die Spitze der Verwaltung in der Doppelgemeinde gewählt worden und hatte seinerzeit den Mitbewerber Bernhard Böser klar hinter sich gelassen. Jetzt tritt der Bürgermeister für eine mögliche zweite Amtszeit an und eröffnet: "Meine Arbeit hier ist noch lange nicht zu Ende. Obwohl wir in der Vergangenheit einiges auf den Weg gebracht haben, gibt es in Bad Schönborn noch viel zu bewerkstelligen", so der verheiratete Vater von fünf Kindern, der erst seit Kurzem im Ortsteil Bad Langenbrücken wohnt und von der SPD unterstützt wird.

Er freue sich auf einen "kurzen, fairen und intensiven Wahlkampf", wobei Plakate und Flyer bereits vorbereitet seien. Ebenso ist in den nächsten Tagen eine Tour von Haus zu Haus geplant. Das Hauptaugenmerk liege jedoch auf der momentanen Rathausarbeit, zumal die Einbringung des Haushaltsplanes 2019 anstehe.

Mit dem 42-jährigen Christian Kerti ("Einer von uns - Einer für uns") wirft ein Einheimischer seinen Hut in den Ring. Der verheiratete, zweifache Familienvater arbeitet als gelernter Industriemechaniker bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) in der Abteilung Wagenbau und ist dort seit vier Jahren auch im Betriebsrat. "Ich habe viele gute Ideen für unser Bad Schönborn, denn so wie bisher kann es nicht weitergehen", sagt Kerti, dem vor allem die Förderung der Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt und der ein "besseres Zusammenleben" und "mehr Mitspracherechte für die Bürger" einfordert. Kerti ist Mitglied und Jugendtrainer bei der SG Bad Schönborn und fungiert als Elternsprecher im Kindergarten St. Raphael sowie in der Michael-Ende-Grundschule.

Die 51-jährige Politologin Sybille Klett ("Zuhören. Gemeinsam gestalten. Umsetzen") zog für die Zeit des Wahlkampfes in eine Ferienwohnung nach Bad Schönborn und ist im Moment in Sachen Bürgergespräche intensiv unterwegs. "Mit meiner Kandidatur stehe ich für einen bürgernahen Stil und die Weiterentwicklung der Gemeinde Bad Schönborn mit den Ortsteilen", so Klett, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern "die wichtigen Herausforderungen für die Zukunft" angehen möchte. Warum Sybille Klett, die als Büroleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag Baden-Württemberg tätig ist und nach eigener Aussage seit über 20 Jahren politische Erfahrung sammelt, eng mit kommunalpolitischen Themen betraut ist und über ein gutes Netzwerk verfügt, in Bad Schönborn antritt? "Ich finde, dass Bürgermeisterin ein sehr schöner Beruf ist, den ich mit viel Leidenschaft ausfüllen möchte."

Ob Sybille Klett vom CDU-Gemeindeverband unterstützt wird, ist offen. Am 11. Januar findet eine Mitgliederversammlung statt. "Dann werden wir darüber befinden", so Vorstandsmitglied Elisabeth Pässler. Die Freien Wähler hingegen verkündeten bereits, dass sie Klett als ideale Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin in Bad Schönborn sehen, denn sie habe bei einer Versammlung zu Jahresbeginn "viele Punkte sammeln und die Besucher mit ihrem Auftreten überzeugen können".

Alle drei Kandidaten werden sich im Januar der Öffentlichkeit vorstellen. Falls am 3. Februar kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, findet am 17. Februar ein zweiter Wahlgang statt.

