Bad Schönborn. (rö) Keine Entscheidung in Bad Schönborn, die Bürgermeisterwahl geht am Sonntag, 17. Februar, in die zweite Runde. Auf Amtsinhaber Klaus Detlef Huge entfielen im ersten Wahlgang 44,69 Prozent der Stimmen, damit verfehlte er die erforderliche absolute Mehrheit. Sybille Klett holte 39,96 Prozent, Christian Kerti 14,07 und Holger Seufert 1,02 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Gemeinde bei 56,59 Prozent.

Info: Die Ergebnisse im Einzelnen