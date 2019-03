Mit 96,6 Prozent der Stimmen wurde mit Felix Geider der alte auch zum neuen Bürgermeister in Östringen. Erste Gratulantin war seine Frau Salina. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Östringen. "Eine gute Wahlbeteiligung ist für jeden, der gewählt wird, gerade auch unter den gegebenen Voraussetzungen, stets ein wertvolles Zeichen", sagte Östringens Rathauschef Felix Geider (Freie Wähler) im Vorfeld der Bürgermeisterwahl. Am Sonntag wurde der 36-jährige Alleinkandidat mit 96,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt - die Wahlbeteiligung lag bei 36,13 Prozent.

"In Anbetracht der aktuellen Konstellation ein gutes Ergebnis", befand der Diplom-Verwaltungswirt, der 2011 Walther Muth an der Verwaltungsspitze abgelöst und die rund 10.650 Wahlberechtigten im Vorfeld aufgerufen hatte, ihm trotz des fehlenden Gegenkandidaten das Vertrauen zu schenken und vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Etwa zwölf Prozent hatten per Briefwahl votiert. Bereits eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale war ein etwas angespannter, aber lachender Felix Geider mit Ehefrau Salina und den beiden vier und sechs Jahre alten Töchtern im Rathaus eingetroffen. Marc Weckemann, Vorsitzender des Wahlausschusses, hatte später unter dem Beifall des Auditoriums das vorläufige Ergebnis verkündet. 3511 Stimmen in der Kernstadt sowie den drei Ortsteilen Odenheim, Tiefenbach und Eichelberg bedeuten insgesamt 96,62 Prozent für Geider.

Neben vielen Einwohnern waren auch zahlreiche Amtskollegen aus den umliegenden Kommunen sowie Altbürgermeister Erich Bamberger zur Gratulation ins Rathaus am Kirchberg gekommen. Neben Tony Löffler aus Ubstadt-Weiher, Klaus Detlev Huge (Bad Schönborn) und Ulrich Hintermayer (Kraichtal) verfolgten auch Jens Spanberger (Mühlhausen), Markus Rupp (Gondelsheim) und Frank Burkard (Kronau) das Ergebnis auf der Leinwand im Foyer.

Thomas Nowitzki aus Oberderdingen gratulierte im Namen der Bürgermeister-Kollegen und betonte unter dem Beifall der Gäste, dass der "sympathische Mensch Felix Geider" in seiner bisherigen Amtszeit "viel Respekt und Anerkennung" gewonnen habe. Er wünschte dem "Macher aus der Kraichgau- stadt" trotz seines großen Engagements künftig jedoch auch "ein stückweit Gelassenheit".

Auch der Bruchsaler Landtagsabgeordneter Ulli Hockenberger (CDU) beglückwünschte, wie Kreisratskollege Eberhard Roth aus Sulzfeld, Felix Geider zur Wiederwahl. Er wisse aus vielen Gesprächen, sagte Hockenberger, dass "euer Bürgermeister für seine Stadt brennt".

Ein strahlender alter und neuer Rathauschef, auch Mitglied im Kreisrat, bedankte sich in herzlichen Worten für das Vertrauen und lud zum Umtrunk in die Hermann-Kimling-Halle ein. Noch am Abend wurde vor dem Anwesen Geiders in Östringen von der Freiwilligen Feuerwehr der traditionelle Bürgermeisterbaum aufgestellt. Der 36-Jährige hatte im Vorfeld bei den anberaumten Präsentationsrunden in allen vier Stadtteilen Bilanz der vergangenen acht Jahre gezogen, die Entwicklung der Kommune seit seinem Amtsantritt skizziert und die Zielsetzungen und Ideen für eine weitere Amtszeit erläutert.

Die Einwohnerzahl Östringens sei seither um mehr als 800 auf aktuell rund 13.300 gestiegen, die Schulden hätten sich im gleichen Zeitraum auf etwa sechs Millionen Euro halbiert. Auch die Wirtschaftskraft habe sich enorm gesteigert. Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von Wohnraum für alle und der Ausbau der Kindergärten sollen künftig im Fokus stehen. Auch die Erweiterung des Schulzentrums, Klimaschutz und Breitbandausbau waren Themen. Nicht zuletzt müssten die Ortskerne gestärkt werden, "um nicht nur dem Wohnen, sondern auch dem Leben gerecht zu werden", betonte Felix Geider.