Östringen. (br) Bei seiner jüngsten Sitzung traf der Östringer Gemeinderat wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der im kommenden Jahr anstehenden Bürgermeisterwahl. So legte das Stadtparlament unter Vorsitz von Bürgermeisterstellvertreter Marc Weckemann mit einmütigem Votum fest, dass die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. März, stattfindet. Eine etwa erforderliche Neuwahl wurde auf den 7. April terminiert. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Wahl der Mitglieder des für die Bürgermeisterwahl zu bildenden Gemeindewahlausschusses.

Nachdem Bürgermeister Felix Geider, dessen gegenwärtige achtjährige Amtszeit noch bis zum 31. Mai läuft, schon zu Beginn der Sitzung vor Eintritt in die Tagesordnung seine erneute Kandidatur angekündigt hatte und nach den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes als Bewerber nicht selbst die Leitung des Gemeindewahlausschusses übernehmen kann, wählte der Gemeinderat Bürgermeisterstellvertreter Marc Weckemann zum Vorsitzenden dieses Gremiums.

Als Stellvertreterin wurde Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Pichlau gewählt. Als Beisitzer fungieren die Stadträte Wolfgang Förderer (Stellvertreter: Stefan Bayerl), Ursula Wacker (Stellvertreterin: Susanne Diebold) und Klemens Haag (Stellvertreter: Klaus Heinzmann). Die Stellenausschreibung wird am 11. Januar im Staatsanzeiger veröffentlicht; die Einreichungsfrist beginnt somit am 12. Januar und endet am 25. Februar, 18 Uhr. Für eine eventuell notwendig werdende Neuwahl am 7. April können sich Bewerber vom 25. bis 27. März melden.