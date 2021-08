Von Jonas Hemmelskamp

Dielheim. In diesem Jahr findet der Dielheimer Herbst zum zweiten Mal während der Coronakrise statt. "Im Augenblick ist alles im grünen Bereich", so Organisator Andy Widder. Der Herbst könne stattfinden, insofern er sicher durchführbar sei. Das Programm stellte er nun zusammen mit Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Edgar Berlinghof, dem Vorsitzenden des Kulturfördervereins Kurpfalz, vor.

Es wird ein Rekord aufgestellt: Geplant sind 17 anstatt der bisher 14 Veranstaltungen. Bei elf davon ist der Eintritt frei. Möglich wird dies laut Widder durch die Sponsoren, die Gagen bezahlen. "Sie sind da, erhöhen das Budget und es sind neue dabei." Kunst und Kultur sollen so zugänglich werden. Dank gehe auch an die Gemeinde, Bürgermeister Glasbrenner, den Gemeinderat und den Bauhof, die viele Hindernisse aus dem Weg räumten. Beim "Herbst", so Bürgermeister Glasbrenner, könne man, nachdem man lange überwiegend in den eigenen vier Wänden war, "ein bisschen Freiheit genießen". Um das zu ermöglichen haben, wie Widder erklärt, Kommune, Wirtschaft und Ehrenamtliche zusammengefunden.

Der Fokus liege dieses Mal auf hauptberuflichen Künstlern, "um sie wieder in die Öffentlichkeit zu bringen", so Widder. Schließlich hätten viele seit 15 Monaten nicht mehr auftreten können. Dies soll der "Dielheimer Herbst" nun ermöglichen. "Ich wünsche mir, dass wir alle Veranstaltungen ,open air’ durchführen können", sagt Andy Widder. Im Freien habe man kein Platzproblem und könne alle mit entsprechendem Abstand unterbringen. Egal, ob zwei oder zweihundert.

Viele der Veranstaltungen finden im Sportpark Dielheim statt. Die Naturbühne sei "gut bedienbar" und das Team habe extrem positive Rückmeldungen bekommen, so Widder. Man sei aber flexibel: Einzelne Veranstaltungen könnten auch verschoben oder nach innen verlegt werden, im schlimmsten Fall müsste auch mal eine ausfallen. Schlechtes Wetter wäre ohne Schirmherrschaft der Gemeinde und die Sponsoren "eine komplett andere Nummer" gewesen, sagt Widder.

Am Samstag, 25. September, gibt es die Einweihung des neuen Bürgertreffs in der alten Wäscherei: beim Rathaus, "wo früher die Reinigung drinnen war", so Bürgermeister Glasbrenner. Man erhoffe sich eine gute Annahme der neuen Räumlichkeiten. Widder ergänzt: "Es wird ein Straßenfest im kleinen Rahmen". Auch ein Spielmobil soll kommen. Danach seien alle noch in den Sportpark eingeladen. Es spielten zwei Künstler, die "international sehr bekannt sind" – "Olli Roth" trifft auf "Stayfunny". Das Finale des "Herbsts" am Sonntag ist ein Open-Air-Picknick mit "Cool Breeze" auf dem alten Sportplatz in Balzfeld.

Von Edgar Berlinghof gab es noch ein besonderes Dankeschön an die Künstler, die zu Sondergagen auftreten. "Es wird verkannt, dass der Berufskünstler auch Geld verdienen muss." Mit Aufmerksamkeit könne man den Kühlschrank nicht füllen. Widder ergänzt: "Der Blick der Öffentlichkeit soll auf die tollen Musiker gelenkt werden, die es wert sind, unterstützt zu werden." Man hoffe, beim nächsten Herbst wieder mehr Amateure dabei haben zu können – wenn die hauptberuflichen bestenfalls vor lauter Auftritten einfach keine Zeit mehr hätten.

Info: Das Programmheft liegt unter anderem im Rathaus Dielheim und im Norma-Markt Horrenberg aus und ist auch hier einsehbar. Vorab-Anmeldungen mit Sitzplatzreservierungen sind wie die Einhaltung der im September geltenden Coronaregeln notwendig.