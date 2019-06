Horrenberg-Balzfeld. (zlb) Wer von Dielheim oder Baiertal kommend Richtung Horrenberg unterwegs ist, kann sie nicht übersehen: die leuchtend blaue Ackerfläche rechter Hand am Ortseingang und daneben die Wiesenstreifen voller bunter Blumen. Die blauen Blühpflanzen auf dem Acker heißen "Phacelia", man nennt sie aber auch "Bienenweide", weil Bienen und andere Insekten sie wegen ihres Nektars gerne aufsuchen. Wiesenstreifen und Ackerflächen wurden hier, wie auch an vielen anderen Stellen in unserer Landschaft, von heimischen Landwirten eingesät. Sie sind ein Beitrag zum Insektenschutz und damit zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Am Rand der genannten Flächen fand jetzt mit Unterstützung der Gemeinde der Info-Tag des Ortsbauernverbands Dielheim statt. Die Bevölkerung war eingeladen, sich ein Bild von moderner Landwirtschaft ganz allgemein und von der Blühstreifen-Aktion und ihrer umweltschützenden Wirkung im Besonderen zu machen.

Am Rand des Rad- und Fußwegs am Leimbach waren zu diesem Zweck verschiedene Infostände aufgebaut. Fabian Österle vom Landschafts-Erhaltungsverband und Anja Rudi vom Landwirtschaftsamt, Abteilung Agrarstruktur, gaben unter anderem Ratschläge für die Anlage von insektenfreundlichen Blühflächen im privaten Bereich.

Kleine Blumenwiesen erhalten Insekten. Foto: Jan A. Pfeifer

Imker Emil Reißfelder aus Balzfeld demonstrierte anhand eines Bienenvolks hinter Glas die Arbeitsweise der Honigbiene. Landwirt Karl Grimm aus Unterhof legte anschaulich dar, welch große Rolle die Mulchbepflanzung zur Vermeidung von Erosionsschäden spielt: Der Boden wird hierbei durch Niederschlagswasser nicht mehr so stark abgetragen.

In seiner Begrüßungsansprache wies Manfred Sommer, der Vorsitzende des Ortsbauernverbands Dielheim, zunächst darauf hin, wie wichtig die Arbeit des Landwirts für seine Mitbürger sei: "Heute versorgt ein Bauer rund 150 Menschen mit Nahrung, noch vor 120 Jahren waren es gerade einmal vier." Er beklagte auch, dass die Landwirtschaft allzu oft unberechtigt als "Sündenbock" für Umweltprobleme herhalten müsse.

Ortsvorsteher Harald Seib dankte im Namen der Gemeinde den heimischen Bauern für ihre Blühstreifen-Initiative und appellierte in diesem Zusammenhang an die privaten Gartenbesitzer, auch ihrerseits etwas für Bienen und andere Insekten zu tun: "Im Rathaus können zu diesem Zweck Tüten mit Samenmischungen kostenlos abgeholt werden." Sicher habe jeder in seinem Garten ein Eckchen für eine kleine "Blumenwiese", fügte er hinzu.

Weil die Ortsbauernverbände Dielheim und Mühlhausen seit einiger Zeit kooperieren, waren auch Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger und der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein anwesend. In seinem Grußwort beglückwünschte Klein die Bauernverbände zu der Idee dieses Infotags: "In einer solchen Veranstaltung kann sich die Bevölkerung von der unverzichtbaren Leistung der Landwirte überzeugen."

Auf diese Weise werde auch der "Erntedank" stärker in den Blickpunkt gerückt. Er betonte, dass nicht nur der möglichst umweltschonende Anbau von Lebensmitteln das Verdienst der Landwirtschaft sei, auch um die Pflege der Kulturlandschaft mache sie sich verdient.

​Der Dielheimer Bauernverband zeigte, wie die richtige Fruchtfolge den Boden schonen kann. Foto: Jan A. Pfeifer

Dr. Andreas Maier, beim Regierungspräsidium Sachgebietsleiter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, gab zu bedenken, dass es früher um die Dörfer herum einen "Krautgarten-Gürtel" mit daran anschließendem "Streuobst-Gürtel" gab. Genug Platz also für Wiesenblumen und Gräser, in deren Halmen die Insekten eine Nistgelegenheit finden. "Heute sind dort Neubauviertel, alles soll ’sauber’ sein und die Artenvielfalt bleibt auf der Strecke." Der Experte appellierte darum an die Öffentlichkeit, bei allem, was unternommen werde, "auch das Ende zu bedenken".

Den Abschluss der Veranstaltung bildete dann eine Feldrundfahrt, bei der die zahlreichen Interessenten die Landwirtschaft aus einem ganz ungewöhnlichen Blickwinkel erleben durften. So erfuhren sie, dass nach der Ernte viele Felder wieder mit Zwischenfrüchten eingesät werden, um eventuelle Stickstoffreste aus dem Boden zu ziehen und den Boden über Winter vor Erosion zu schützen.

Die nach dem ersten Frost abgestorbenen Pflanzenreste dienen dann wiederum als Nahrung für Bodenlebewesen wie Regenwürmer. Auch kritischen Fragen wichen die Fachleute - Pflanzenbauberater Gerd Münkel, Manfred Sommer und Karl Grimm - nicht aus. So wurde mit Blick auf Glyphosat von einem wichtigen, wenn auch nicht dem einzigen Werkzeug bei der Unkrautbekämpfung gesprochen.

Die Landwirte versicherten, damit verantwortlich bei der Bodenbearbeitung umzugehen. Bei einem vollständigen Verbot des Herbizids hieße das im Kraichgau: "Zurück zum Pflug und wieder wesentlich mehr Erosionsgefahr bei Starkniederschlägen, mehr Personal, mehr Kosten und damit ein schlechteres Aufwand-Nutzen-Verhältnis."