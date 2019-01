Wiesloch. (hds) Zufrieden zeigte sich der erste Vorsitzende der Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung (Biwu), Manfred Walter, nach dem zweitägigen Flohmarkt im Domizil des Vereins in der Lempenseite. "Wir hatten an beiden Tagen viele Besucher und mit den eingenommenen Geldern können wir unsere Kassen für die anstehenden Aufgaben wieder auffüllen."

Mehr als 2300 Artikel fanden neue Besitzer, herrschte doch in den Räumlichkeiten der Initiative reger Andrang. Die lädt zweimal im Jahr zur Schnäppchenjagd ein, der nächste Flohmarkt findet im September statt.

"Wir sind sicherlich günstiger als die kommerziellen Flohmärkte", unterstrich Manfred Walter. Allerdings musste man diesmal mit einem aus Sicht der Veranstalter großen Ärgernis zurechtkommen. "Rund 30 Prozent der abgegebenen Gegenstände waren fehlerhaft und beschädigt. Die konnten wir daher nicht ins Angebot mit aufnehmen und müssen diese Teile nunmehr auf eigene Kosten entsorgen", so Walter.

Das sei in diesem Maße bei den Vorgänger-Flohmärkten nicht passiert. Oft würden mehrere Gegenstände in Kisten abgegeben, die man nicht sofort überprüfen könne. "Das fällt uns erst beim Auspacken auf und wir werden sicherlich aufgrund der jetzt gemachten negativen Erfahrungen unser System ändern müssen", reagierte Manfred Walter auf die unerfreulichen Begleitumstände.

Biwu-Vorsitzender Manfred Walter zeigte sich erfreut über die große Resonanz. Foto: Pfeifer

Die waren für die Besucher, die in den Biwu-Räumen stöberten, indes nicht spürbar. Da wurde erfolgreich nach Schlitten gesucht ("Der Schnee kommt sicherlich noch"), Porzellan und Gläser gab es in Hülle und Fülle, Taucherbrillen, Walking-Stöcke und Schallplatten ergänzten das vielfältige Angebot. "Bei den Preisen liegen wir zwischen 20 Cent und etwa zehn Euro", beschrieb Manfred Walter die Kostenbandbreite für die zum Verkauf bereitgestellten Artikel. Auch einige Kleidungsstücke waren abgegeben worden, dies allerdings in überschaubarem Rahmen, hat doch die Biwu einen eigenen Kleiderladen in der Innenstadt.

Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es eine Kooperation mit dem Möbelhaus Ikea in Walldorf. Beschädigte Teile werden der Biwu kostenlos zur Verfügung gestellt, aus mehreren Teilen basteln dann Biwu-Mitarbeiter in der Werkstatt ein neues Möbelstück zusammen. "Da haben wir allerdings klare Richtlinien, solche Dinge gehen nur an tatsächlich Bedürftige", klärte Walter auf, der gemeinsam mit dem Biwu-Geschäftsführer Peter Woßlick und weiteren Mitarbeitern den Flohmarkt organisiert hatte.

Ansonsten konnte jeder nach Herzenslust einkaufen und so manche Kuscheltiere, Fußwärmer oder Kaffeemaschine fanden neue Besitzer. All jene Dinge, die am Wochenende nicht verkauft werden konnten, werden in den kommenden Tagen noch angeboten. "Vielleicht finden wir dann für das eine oder andere Stück noch Abnehmer", hofft Manfred Walter.