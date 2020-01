Wiesloch. (seb) "Handwerk hat goldenen Boden: Das heißt nicht, dass du dir eine goldene Nase verdienst; aber dass du ein Leben lang Arbeit hast, mit der du ein Auskommen hast." So sieht es Messer- und Scherenschleifer Christian Wietschorke, der noch bis Freitag in der Wieslocher Stadt-Galerie fast alles schärft, was man schleifen kann.

Der gelernte Schreiner aus Ulm, der über den Wunsch nach leistungsfähigen Hobel- oder Stemmeisen zum Schleiferhandwerk kam, reist das ganze Jahr über durch Süddeutschland. Murnau, Friedrichshafen, Öhringen und kurz auch die Heimatstadt sind seine nächsten Stationen nach Wiesloch. Anfragen erreichen ihn aber aus ganz Deutschland, von Rügen oder aus Berlin und sogar von einem deutschen Koch in Palma de Mallorca.

Die unterschiedlichsten Werkzeuge, allen voran der Bandschleifer mit Bändern unterschiedlichster Körnung, hat er in seiner kleinen Kabine. Mit Schutzbrille und Atemmaske sitzt er darin, arbeitet hoch konzentriert. Und ist gewappnet für all die Kundenwünsche, die ihn erreichen: Koch- und Tranchiermesser, Schneiderschere, Gartenwerkzeug, Tafelmesser, Brotschneidmaschinenklinge, Wellen-, Hohl oder Dünnschliff, Carbonstahl, moderne rostfreie Legierungen oder Damast. Schon morgens ist der Andrang groß, ebenso die Vielfalt der Aufträge.

Eine Ausbildung hat er übrigens nur im Schreinerhandwerk: "Beim Schleifen bin ich Autodidakt. Aber alles, was du mit Leidenschaft machst, lernst du am schnellsten." Für jeden Kunden hat Wietschorke Tipps zu Handhabung und Pflege, damit Messer und Co. auch möglichst lange halten. Seine erste Frage an die Kundin mit der Schneiderschere: "Benutzen Sie die nur für Stoff?" Falls sie nämlich "zweckentfremdet" etwa auch Draht durchtrennen müsste, würde er sie nicht so scharf schleifen. Die Kundin betont "nur für Stoff", daher werden die Klingen so fein geschliffen, dass die Schere wieder wie von selbst in einem Zug durchs Gewebe gleiten wird.

Eine andere Kundin reicht ihm ihr Küchenmesser, dem man an den Gebrauchsspuren am Griff und am traditionsreichen Carbonstahl ansieht, dass es schon Jahrzehnte alt ist. Ihre Eltern hätten ihr das Messer vererbt, erzählt sie, nachdem sie es in alle Welt mitgenommen hatten. Wietschorke nickt, erinnert sich an eine Schere aus Blech, die ihm vor gut 20 Jahren anvertraut wurde: "Lange bleibt die nicht scharf", hatte er gewarnt. Sie stellte für den Kunden aber eine Erinnerung an die Mutter dar, seit 1938 war die Schere in der Familie. "Da habe ich gemerkt: An dem Thema hängt unglaublich viel Herz dran", erzählt Christian Wietschorke.

Schon hat sich wieder eine Schlange gebildet: Aber das sei kein Problem, so Wietschorke, die ganze Woche über nehme er Aufträge an, er könne sie mit in seine Werkstatt nach Ulm nehmen, fertigmachen und die Artikel seinen Kunden dann nach Hause schicken.

Es sind nicht nur Familienerbstücke: Die Nachfrage hat auch dank der vielen Kochshows im Fernsehen zugenommen, hat Wietschorke beobachtet, die Leute kochen offenbar wieder gerne und leisten sich dann auch wieder höherwertige Messer, bei denen sich das Schleifen lohnt. "Wenn du eine ehrliche Arbeit machst und sie gut machst, hast du im Handwerk immer zu tun." Trotzdem bleibt ein Messer- und Scherenschleifer ein Exot, gerade ein Reisender wie er: "Es ist ein schmutziger Job", deutet er auf Metallstaub und Ölreste, "außerdem musst du mobil sein, da steigen die meisten dann aus."

Info: Messer- und Scherenschleifer Christian Wietschorke ist noch bis Freitag, 17. Januar, in der Stadt-Galerie in Wiesloch: täglich jeweils 10 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr. Näheres unter www.messerundscherenschleifer.de