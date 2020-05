Lobt die Disziplin ihrer Schüler während des Online-Unterrichts: Julia Stemmler, Pädagogin am Bildungszentrum Gesundheit in Wiesloch. Foto: privat/Repro: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Mitten in der Corona-Krise ist der erste Jahrgang einer generalistischen Pflegeausbildung an den Start gegangen. Die Bundesregierung hatte zum Jahresbeginn die Ausbildung in der Pflege neu geregelt und die bisherigen Berufsbilder Altenpfleger, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger zu dem neuen Berufsbild Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann zusammengefasst.

"Die bisherige altersmäßig ausgerichtete Unterteilung ist nur aus Deutschland und Luxemburg bekannt, das gibt es nirgendwo sonst", bemerkt Andrea Senn-Lohr, Leiterin der Pflegefachschule Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH (BZG) in Wiesloch. Den Absolventen stünden künftig mehr Möglichkeiten offen, von der Wahl der Einrichtung bis hin zu verschiedenen Spezialisierungen. Zudem sei der neue Berufsabschluss auch im europäischen Ausland anerkannt.

Zum planmäßigen Start der Ausbildung am 1. April waren die Schulen im Land Corona-bedingt aber geschlossen. Doch während viele Pflegefachschulen den Ausbildungsbeginn auf den Herbst verschoben, stellte man sich in Wiesloch schnell auf die neue Situation ein und verlegte den Unterricht mit Unterstützung der IT-Abteilung ins Internet. "Das lief problemlos", freut sich Senn-Lohr und ergänzt: "Wir haben hier aber auch paradiesische Verhältnisse – Skype for Business, Kameras und Kopfhörer, aber auch das Online-Fortbildungsportal CNE stehen für das Homeschooling zur Verfügung."

Kursleiterin Ferial Baag hatte die 30 Azubis am 1. April zur Begrüßung einzeln für je eine Viertelstunde einbestellt, natürlich unter Beachtung der Corona-Vorschriften. Damit sich die Kursteilnehmer auch gegenseitig kennenlernen konnten, sollten sich jeweils zwei von ihnen anrufen und gegenseitig befragen. Ihren Partner haben sie dann den anderen Mitschülern in einer Videokonferenz vorgestellt. "Im Anschluss an diese Vorstellungsrunde haben sie sich in Chatgruppen organisiert und einen regen Austausch gepflegt", freut sich Ferial Baag.

Julia Stemmlers Kurs hatte im Oktober angefangen. Die Pflegepädagogin erzählt, dass die Zeiten – ein Schultag dauert gewöhnlich von 8 bis 15.30 Uhr – grundsätzlich auch fürs Homeschooling gelten. "Ich bin stolz, dass sich die Schüler so motiviert beteiligen und dass sie in der Isolation so diszipliniert sind", sagt sie. Zwei ihrer Schülerinnen haben Kinder, davon ist eine alleinerziehend. Ihnen kommt Julia Stemmler ein Stück weit entgegen, etwa indem sie die Abgabezeiten für Arbeitsblätter anpasst. Stemmler bemüht sich, den Unterricht möglichst anschaulich und interaktiv zu gestalten. Dabei muss die vorhandene Literatur aufwendig für den digitalen Unterricht aufbereitet werden. Obwohl es gut läuft, sagt sie auch: "Wir vermissen unsere Schüler!"

Und was halten die von der unerwarteten Situation? Bettina-Caroline Rebreanu hatte ihre Ausbildung im Oktober angefangen und gegenüber dem Homeschooling zunächst Bedenken gehabt. "Das war gar nicht so dramatisch und hat gut funktioniert", sagt sie heute. "Die Lehrer sind immer für uns da, wenn wir Fragen haben und wir helfen uns auch gegenseitig." Cool fand sie, dass sie auch mal etwas anderes gemacht und selbst Mund-Nase-Bedeckungen genäht haben.

"Natürlich wäre es besser, vor Ort in der Schule die Inhalte zu besprechen", ergänzt eine Teilnehmerin des neuen Ausbildungsgangs. "Aber es läuft wirklich gut, es macht Spaß und wir sind ein gutes Team."

Wenn ab 4. Mai die Schulen in Baden-Württemberg wieder schrittweise öffnen, soll zunächst eine Gruppe von fünf bis sechs Schülern in der Pflegefachschule präsent sein, die anderen führen parallel dazu das Homeschooling fort, berichtet die Schulleiterin. Für die praktischen Übungen wird eine lebensgroße, lebensnahe Übungspuppe eingesetzt, die elektronisch gesteuert weinen und jammern und auch den Blutdruck verändern kann.

Am 2. Juni sollen die Auszubildenden von der Praxisanleiterin der kooperierenden Einrichtung in Empfang genommen werden. Die Praxisanleitung etwa in den Bereichen Altenpflege, Geburtshilfe oder Krankenpflege ist mit ihrer besonderen Kenntnisvermittlung ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. "Das ist eine ganz wichtige Berufsgruppe, denn es ist wichtig, dass unsere Schüler gut eingearbeitet werden", stellt die Schulleiterin fest.

Geplant ist, dass die beiden Abschlusskurse das Examen im Sommer unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wie geplant ablegen. Wie der praktische Teil in den Kliniken durchgeführt werden kann, ist laut Senn-Lohr noch fraglich. "Es kann sein, dass wir eine Simulationsprüfung anbieten müssen."