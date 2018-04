Wer imkern will, braucht eine ruhige Hand und darf keine Scheu vor Insekten haben. Hier präsentieren der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Wiesloch (rechts) und ein Vereinskollege einen Wabenrahmen. Foto: Agnieszka Dorn

Malsch. (agdo) Der Bezirksimkerverein Wiesloch eröffnete jetzt auf dem Vereinsgelände der Vogelfreunde Malsch einen Lehrbienenstand. Zukünftig werden dort erfahrene Imker ihr Wissen rund um die nützlichen Insekten sowohl in Theorie als auch Praxis an alle, die sich für die Bienenzucht interessieren, sowie an Nachwuchsimker weitergeben. Beheimatet sind dort momentan mehr als zehn Bienenvölker, die verschiedenen Hobbyimkern gehören; ein Volk besteht aus 20.000 bis 40.000 Bienen und einer Königin.

Peter Essert, Vorsitzender des Bezirksimkervereins, dankte den Malscher Vogelfreunden für die Bereitstellung des Geländes. Er freute sich riesig, mit dem Lehrbienenstand dem Aussterben der Bienen entgegenzuwirken und mit den Imkern gleichzeitig das Wissen über die Insekten zu teilen. "Nachdem Interessierte die Imkerschule in Heidelberg absolviert haben, fehlt ihnen die praktische Erfahrung", so Essert.

Diese soll nun mithilfe des Lehrbienenpfads vermittelt werden. Mehrmals im Monat geben hier erfahrene Imker ihr Wissen weiter, die Themen sind vielfältig und drehen sich unter anderem um Völkerbeurteilung oder Völkerkontrolle, Schwarmverhinderung sowie Vermehrung. Natürlich ist auch die Honigernte ein Thema. Alles wertvolle Kenntnisse, denn: Ein Imker kann durch intensive Pflege der Völker das Überleben der Bienen sichern, wie Peter Essert betonte.